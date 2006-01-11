دكتر حسن بنيانيان در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در تعريف سينماي معناگرا گفت: "براي اينكه وارد تعاريف پيچيده نشويم بايد بگوييم هر اثر هنري كه بتواند بخشهاي انساني وجود آدمي را توسعه بدهد و وجه مشخصه انسانيت را با ساير موجودات تفكيك كند، آن اثر هنري معناگرا تلقي ميشود و طيبعتا سينماي معناگرا سينمايي است كه وقتي مخاطب آن را ميبيند، فطرتهاي پاك انساني در وجودش توسعه مييابد و بازسازي و احيا ميشود؛ نظير حس خداخواهي، حس خدمت به ديگران، زيبابيني فردي، علاقه به كشف حقيقت و ويژگيهاي از اين دست كه خداوند در وجود انسان قرار داده است."
وي در مورد تاثير سينماي معناگرا بر رشد سينماي ملي گفت: "از آنجا كه ما در سطح جهان داعيهدار آخرين دين الهي هستيم، طيبعتا سينماي ما بايد محوريتش معناگرايي باشد، اما اين معناگرايي را بايد در واقعيتهاي زندگي روزمره تجلي ببخشيم. به اين صورت كه با مخاطب خودش طوري برخورد كند كه اين فطرتهاي پاك الهي تصميمهاي اصلي بشر را تحت تاثير قرار دهد و طيبعتاً وقتي كلمه ملي ايران را به كار ميبريم، اين انتظار هست كه ضمن محوريت معناگرايي، ارزشهاي اصيل يك تمدن ايراني را با خودش حمل كند كه منافاتي هم با ارزشهاي فطرتي انساني ندارد.
بنيانيان در ادامه افزود: "انتظار اين است كه وقتي يك سينماي ملي در نظام جمهوري اسلامي شكل ميگيرد خود اين سينما پالايش فرهنگي را برعهده بگيرد، يعني تلاش كند زشتيهاي تاريخ گذشته را مثل تعصبات قومي و قبيلهاي از ميان ببرد. طيبعتا چنين تركيبي انتظار از سينماي ايران است، اما بايد دقت كنيم كه سينما يك وجه تفريحي هم دارد و بايد جاذبههاي لازم را براي پركردن اوقات فراغت شهروند خسته از شرايط امروز را فراهم بكند و همينجاست كه كار يك مقدار پيچيده ميشود و نيازمند سرمايهگذاريهاي جدي وفكري و انساني و حمايت مسئولان سينمايي است."
اين مدير فرهنگي در مورد كم مخاطب بودن سينماي معناگرا گفت: "به نظر ميرسد اگر سينماي معناگرا مخاطب پيدا نكند يك وجه از وجوهي كه برشمرديم در آن وجود ندارد و درست نتوانسته با فطرت مخاطب ارتباط برقرار كند. فكر ميكنم سينماي معناگرا كه مخاطب ندارد اشكالش برميگردد به تكنيك هنري و كشش نداشتن قصهاي كه انتخاب كرده، وگرنه تجربه همين سال گذشته ما در رابطه با فيلمهاي "خيلي دور خيلي نزديك" يا فيلم "بيد مجنون" نشان داد علاوه بر معناگر بودنشان از نظر فني و تكنيكي هم توانسته با مخاطبش به خوبي ارتباط برقرار سازد و سازندگان اين آثار به تمام استانها رفتند و با مردم عادي هم در مورد اين فيلم بحث و گفتگو كردند."
وي در مورد حضور سينماي معناگرا در ژانر سينماي دفاع مقدس گفت: "فيلم جنگي ساختن لزوماً نميتواند معناگرا باشد، مگر اينكه كارگردان آن بيايد از درون جنگ كه ظاهرش خشن است نقش فطرت پاك انساني را و حضور باورهاي ديني را در رفتارهاي انساني كه خشنترين جلوه درگيري انسانهاست كشف كند و نشان بدهد، چون جنگ ما يك دفاع مقدس بود و فرهيختگان ما اين جنگ را مديريت و اداره ميكردند، يك ذخيره الهي است. جنگ ما از اين زاويه كه ببينيم يك انساني در زمان اسارتش چگونه برخورد داشته يا وقتي كه از دشمن اسير ميگرفته چگونه برخورد ميكرده يا در ساير امور، اين قسمتهايي از جنگ است كه ما ميتوانيم به عنوان تكيهگاه در توليد فيلم معناگرا مورد استفاده قرار بدهيم."
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