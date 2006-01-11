در هنگام بالا آمدن آب "قشم" به زنداني بزرگ تبديل مي شود// زلزله و ركود اقتصادي قشم را عقب انداخته است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به هرمزگان پيش از سخنان رئيس جمهور در اجتماع پرشور مردم قشم ، حجت الاسلام غلام عباس رمضانپور امام جمعه، علي ديرباز نماينده قشم و حيدر عاليشوندي فرماندار اين شهرستان به بيان رئوس مشكلات اين شهرستان پرداختند كه از جمله مهمترين مطالب بيان شده توسط مسئولان اين شهرستان مي توان به اين موارد اشاره كرد:

شهرستان قشم 102 هزار نفر جمعيت دارد و به تناسب جمعيت خود شهداي ارزشمندي را در راه انقلاب تقديم كرده است اما عليرغم همه پتانسيل هاي مثبت موجود در اين منطقه دو مسئله مشكلات فراواني را در قشم به وجود آورده است

1- ركود اقتصادي شديد به دليل عدم مديريت صحيح در تقسيم درآمد مناطق آزاد

2- زلزله سال جاري كه آسيبهايي جدي به بخش مسكن، آموزش، بهداشت و درمان و فرهنگ وارد ساخت.

از ديگر مشكلات اساسي قشم مي توان به بيكاري، مسكن اقشار كم درآمد، ازدواج جوانان و نبود راه و پل ارتباطي مناسب اشاره كرد چرا كه در هنگام بالا آمدن آب ، اين جزيره به زنداني بزرگ تبديل مي شود.

به گزارش خبرنگار ما از جمله راهكارهاي پيشنهاد شده توسط مسئولان اين شهرستان براي مرتفع شدن موانع موجود بر سر راه پيشرفت قشم مي توان به حمايت از بسترهاي پرورش ميگو و صيادان و بازرگانان متعهد و به راه اندازي واحدهاي صنعتي اشاره كرد.

علي ديرباز نماينده قشم نيز طي سخناني تاكيد كرد: ممكن است به دليل عدم اطلاع رساني صحيح مردم از پيامدهاي مثبت سفرهاي استاني رئيس جمهور مطلع نباشند، اما من به عنوان نماينده مردم در خانه ملت شهادت مي دهم كه رئيس جمهور با تمام توان پيگير شعارهاي عدالت محورانه خود است كه اين رويكرد در عملكرد پنج ماهه دولت خدمتگزار به وضوح مشخص است.