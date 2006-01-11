اين نمايشنامهنويس در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ضعف نمايشنامهنويسي ايران را در آشنايي نداشتن نويسندگان با تكنيك و قواعد نمايشنامهنويسي و جامعهشناسي و نيازهاي مخاطبان دانست و افزود: "بيشتر نمايشنامهنويسان ما سوژه و ايدههاي خوبي دارند، اما به دليل نداشتن آشنايي با تكنيك نمايشنامهنويسي و مطالعه كم نمايشنامه، غريزي مينويسند."
وي همچنين گفت: "يكي ديگر از علتهاي ضعف جريان نمايشنامهنويسي در ايران آشنا نبودن نويسندگان با موضوعات روز جامعه و نياز مخاطبان است." اين نويسنده همچنين به نقش سرمايهگذاري در بخش نشر و اجراي نمايشنامههاي داخلي در رونق ادبيات نمايشي كشور اشاره كرد و افزود: "يكي ديگر از مشكلات نمايشنامهنويسي كمبود بودجه در بخش نشر و اجراست."
يثربي تعداد نمايشنامههاي خوب ايران را بسيار انگشتشمار دانست و تصريح كرد: "اكثر نمايشنامههاي ايراني در حد بافت زماني دوران خود هستند و جهانشمول نيستند و بيشتر نمايشنامهنويسان ما بر اساس مد روز مينويسند. در دورهاي كه پرفورمنس مد است، نمايشنامههاي پرفورمنس مينويسند و در دورهاي ديگر چون آثار تند سياسي مد روز است به سمت نوشتن اين آثار كشيده ميشوند."
اين نمايشنامهنويس گفت: "نويسنده بايد بتواند به درد جامعهاش پي ببرد و بر اساس آن نمايشنامه بنويسد، چون درد انسانها در تمام دنيا مشترك است." وي همچنين خاطرنشان كرد كه همه نمايشنامههاي خودش نيز داراي ويژگيهاي ذكرشده و جهانشمول نيستند.
كارگردان "يك شب ديگر بمان سيلويا" با اشاره به نقش جشنوارههاي تئاتر فجر در رونق نمايشنامهنويسي متذكر شد: "اينكه جشنواره رقابتي يا غيررقابتي باشد مهم نيست، بلكه اورژينال بودن و اولويت دادن به نمايشنامههاي داخلي در اين جشنواره ميتواند موجب رونق نمايشنامهنويسي شود. در تمام دنيا هم جشنوارههاي معتبر به توليد نمايشنامه تازه براي آن جشنواره بها ميدهند."
يثربي گفت: "جشنواره امسال چون حس كار توليدي جديد در آن وجود ندارد، اصلا رنگ و بوي جشنواره و جشن ندارد و بيشتر حالت يك سرشناسي آماري را دارد." وي با اشاره به درجا زدن تئاتردر جشنواره غيررقابتي تئاتر طي سالهاي 70 و 72 ادامه داد: "اگر جشنواره تئاتر فجر به اين روال ادامه پيدا كند، تمام خلاقيتهاي كارگردانان افت ميكند و درجا خواهيم زد. در جشنوارههاي رقابتي سالهاي اخير كارگردانان براي جذب مخاطب و رقابت با هم به توليد آثار خلاقانهتر ميپرداختند."
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