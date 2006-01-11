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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۵۷

"خشت اول تئاتر" در جشنواره فجر - 2

چيستا يثربي درگفت وگو با "مهر" : نمايشنامه‌نويسي ايران به خاطر جشنواره رشد كرد

چيستا يثربي درگفت وگو با "مهر" : نمايشنامه‌نويسي ايران به خاطر جشنواره رشد كرد

چيستا يثربي، نمايشنامه‌نويس و كارگردان، گفت: "اگر نمايشنامه‌نويسي طي سال‌هاي اخير در ايران رشد كرد به خاطر اولويت دادن به نمايش‌هاي ايراني در جشنواره تئاتر فجر بود."

اين نمايشنامه‌نويس در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ضعف نمايشنامه‌نويسي ايران را در آشنايي نداشتن نويسندگان با تكنيك و قواعد نمايشنامه‌نويسي و جامعه‌شناسي و نيازهاي مخاطبان دانست و افزود: "بيشتر نمايشنامه‌نويسان ما سوژه و ايده‌هاي خوبي دارند، اما به دليل نداشتن آشنايي با تكنيك نمايشنامه‌نويسي و مطالعه كم نمايشنامه، غريزي مي‌نويسند."

وي همچنين گفت: "يكي ديگر از علت‌هاي ضعف جريان نمايشنامه‌نويسي در ايران آشنا نبودن نويسندگان با موضوعات روز جامعه و نياز مخاطبان است." اين نويسنده همچنين به نقش سرمايه‌گذاري در بخش نشر و اجراي نمايشنامه‌هاي داخلي در رونق ادبيات نمايشي كشور اشاره كرد و افزود: "يكي ديگر از مشكلات نمايشنامه‌نويسي كمبود بودجه در بخش نشر و اجراست."

يثربي تعداد نمايشنامه‌هاي خوب ايران را بسيار انگشت‌شمار دانست و تصريح كرد: "اكثر نمايشنامه‌هاي ايراني در حد بافت زماني دوران خود هستند و جهانشمول نيستند و بيشتر نمايشنامه‌نويسان ما بر اساس مد روز مي‌نويسند. در دوره‌اي كه پرفورمنس مد است، نمايشنامه‌هاي پرفورمنس مي‌نويسند و  در دوره‌اي ديگر چون آثار تند سياسي مد روز است به سمت نوشتن اين آثار كشيده مي‌شوند."

اين نمايشنامه‌نويس گفت: "نويسنده بايد بتواند به درد جامعه‌اش پي ببرد و بر اساس آن نمايشنامه بنويسد، چون درد انسان‌ها در تمام دنيا مشترك است." وي همچنين خاطرنشان كرد كه همه نمايشنامه‌هاي خودش نيز داراي ويژگي‌هاي ذكرشده و جهانشمول نيستند.

كارگردان "يك شب ديگر بمان سيلويا" با اشاره به نقش جشنواره‌هاي تئاتر فجر در رونق نمايشنامه‌نويسي متذكر شد: "اينكه جشنواره رقابتي يا غيررقابتي باشد مهم نيست، بلكه اورژينال بودن و اولويت دادن به نمايشنامه‌هاي داخلي در اين جشنواره مي‌تواند موجب رونق نمايشنامه‌نويسي شود. در تمام دنيا هم جشنواره‌هاي معتبر به توليد نمايشنامه تازه براي آن جشنواره بها مي‌دهند."

يثربي گفت: "جشنواره امسال چون حس كار توليدي جديد در آن وجود ندارد، اصلا رنگ و بوي جشنواره و جشن ندارد و بيشتر حالت يك سرشناسي آماري را دارد." وي با اشاره به درجا زدن تئاتردر جشنواره غيررقابتي تئاتر طي سالهاي 70 و 72 ادامه داد: "اگر جشنواره تئاتر فجر به اين روال ادامه پيدا كند، تمام خلاقيت‌هاي كارگردانان افت مي‌كند و درجا خواهيم زد. در جشنواره‌هاي رقابتي سال‌هاي اخير كارگردانان براي جذب مخاطب و رقابت با هم به توليد آثار خلاقانه‌تر مي‌پرداختند."

کد مطلب 276830

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