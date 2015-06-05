  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۵۳

تمامی فعالیت های سازمان ملل متحد در دیالی متوقف شد

تمامی فعالیت های سازمان ملل متحد در دیالی متوقف شد

مسئولان عراقی از توقف تمامی فعالیت های سازمان ملل متحد در استان دیالی عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نجاه الطائی عضو شورای استانی دیالی امروز اعلام کرد که سازمان ملل متحد تمامی فعالیت های خود در این استان را متوقف کرد.

این اقدام به دلیل پیامدهای ناشی از ربوده شدن یکی از کارمندان سازمان ملل متحد در شهر بعقوبه که چند ماه پیش توسط افراد مسلح ناشناس صورت گرفت انجام می شود.

الطائی خاطرنشان کرد که توقف فعالیت های سازمان ملل متحد در شرایط فعلی خسارت بسیاری به استان دیالی وارد می کند. وی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت رسمی متشکل از اعضای اداره و شورای استانی دیالی برای بازدید از مقر اصلی دفتر سازمان ملل متحد در بغداد شد تا تصمیم این سازمان برای توقف فعالیت های خود در استان دیالی لغو شود.

کد مطلب 2768302
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها