تمامی فعالیت های سازمان ملل متحد در دیالی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نجاه الطائی عضو شورای استانی دیالی امروز اعلام کرد که سازمان ملل متحد تمامی فعالیت های خود در این استان را متوقف کرد.

این اقدام به دلیل پیامدهای ناشی از ربوده شدن یکی از کارمندان سازمان ملل متحد در شهر بعقوبه که چند ماه پیش توسط افراد مسلح ناشناس صورت گرفت انجام می شود.

الطائی خاطرنشان کرد که توقف فعالیت های سازمان ملل متحد در شرایط فعلی خسارت بسیاری به استان دیالی وارد می کند. وی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت رسمی متشکل از اعضای اداره و شورای استانی دیالی برای بازدید از مقر اصلی دفتر سازمان ملل متحد در بغداد شد تا تصمیم این سازمان برای توقف فعالیت های خود در استان دیالی لغو شود.