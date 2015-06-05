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۱۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

بدون انتخاب جانشین دو ملی‌پوش؛

تیم ملی فوتسال از فردا استارت می‌زند/ حل مشکل حسن‌زاده و وفایی

تیم ملی فوتسال از فردا استارت می‌زند/ حل مشکل حسن‌زاده و وفایی

تمرینات تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت پرتغال از فردا شنبه از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت پرتغال از روز شنبه گذشته تمریناتش را شروع کرد و روز سه شنبه تمرینات تعطیل شد. طبق برنامه کادر فنی، تیم ملی مجددا از ساعت ۱۵:۳۰ فردا شنبه تمریناتش را در کمپ تیم‌های ملی از سر خواهد گرفت.

علی اصغر حسن زاده و علیرضا وفایی که به ترتیب از ناحیه مچ و همسترینگ پا آسیب دیده بودند، با رفع مصدومیت، مشکلی برای حضور در تمرینات ندارند.

همچنین بهروز جعفری به خاطر فراهم کردن مراسم ازدواج خود و احمد اسماعیل پور برای حضور در تمرینات تیم شنژن چین در تمرینات هفته اول غایب بودند و دیگر با تیم ملی تمرین نخواهند کرد. کادر فنی هیچ بازیکنی را جایگزین این دو ملی پوش نکرده و بنابراین تیم ملی بدون بازیکنان تاسیسات و با ۱۶ بازیکن تمریناتش را ادامه می‌‌دهد.

تیم ملی فوتسال ایران تیرماه آینده با حضور در کشور پرتغال با تیم‌های اول و دوم این کشور بازی خواهد کرد.

کد مطلب 2768307

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