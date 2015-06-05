به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت پرتغال از روز شنبه گذشته تمریناتش را شروع کرد و روز سه شنبه تمرینات تعطیل شد. طبق برنامه کادر فنی، تیم ملی مجددا از ساعت ۱۵:۳۰ فردا شنبه تمریناتش را در کمپ تیم‌های ملی از سر خواهد گرفت.

علی اصغر حسن زاده و علیرضا وفایی که به ترتیب از ناحیه مچ و همسترینگ پا آسیب دیده بودند، با رفع مصدومیت، مشکلی برای حضور در تمرینات ندارند.

همچنین بهروز جعفری به خاطر فراهم کردن مراسم ازدواج خود و احمد اسماعیل پور برای حضور در تمرینات تیم شنژن چین در تمرینات هفته اول غایب بودند و دیگر با تیم ملی تمرین نخواهند کرد. کادر فنی هیچ بازیکنی را جایگزین این دو ملی پوش نکرده و بنابراین تیم ملی بدون بازیکنان تاسیسات و با ۱۶ بازیکن تمریناتش را ادامه می‌‌دهد.

تیم ملی فوتسال ایران تیرماه آینده با حضور در کشور پرتغال با تیم‌های اول و دوم این کشور بازی خواهد کرد.