تسلط داعش به عراق و سوریه فاجعه انسانی و دینی را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل با تاکید بر توطئه مثلث شوم آمریکا و اروپا و ارتجاع عرب در حمایت ویژه از داعش اضافه کرد: استکبار جهانی با حمایت ویژه از داعش اهداف بسیاری را در منطقه دنبال می کند.

وی در بیان این اهداف تصریح کرد: مهار ایران، شکستن خط مقاومت، جلب رضایت متحدین عرب، ایجاد تعادل و توازن بین دو طرف درگیر، درگیر کردن حزب الله و ایران، حفظ نفوذ و حضور خود در منطقه، از بین بردن زیرساختهای کشورهای اسلامی، فرسودگی و زوال نیروهای درگیر، و دامن زدن به اختلافات مذهبی و برپا کردن آتش جنگهای مذهبی از اجمله اهداف استکبار است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در همین حال دفاع از حرم های اهل بیت به خصوص حرم حضرت زینب (س) را که به طور خاص در معرض خطر قرار دارد متذکر شد و از مردم استان خواست با اداء رسالت تاریخی، دینی و انسانی خود در دفاع از حرم و از مدافعین حرم از جهت مالی به صورت جهادی کمک کنند.

وی از مردم جمهوری آذربایجان که همیشه در خط مقدم دفاع از اهل بیت پیامبر اکرم (ص) بوده اند خواست در این امر مهم مشارکت داشته باشند.

عاملی به بحث هسته ای نیز پرداخت و با اشاره به سخنان امروز ظریف که گفته «به هر معضل فنی که راهکار می آوریم دوباره با فزون خواهی طرف مقابل مواجه می شویم»، بیان داشت: این مساله تحقیر ملت ایران است و باید در برابر آن ایستاد.

وی یا تحسین تلاش جوانان به ویژه دانشجویان در راستای اجتماع برای حمایت از هیئت مذاکره کننده و محکومیت فزون خواهی آمریکا ادامه داد: با این وجود از همه می خواهیم به قانون پایبند باشند.

خطیب جمعه اردبیل در این خصوص مصوبه وزارت کشور را که هر گونه اجتماع در موضوع هسته ای را مجاز نمی داند، متذکر شد.

وی همچنین بر لزوم پرداخت زکات از سوی شهروندان تاکید و هدف از تشریع زکات را ریشه کن کردن فقر از جامعه انسانی دانست و عنوان کرد: عدم پرداخت زکات باعث شیوع نان گندم غیر مزکی در جامعه شده و آثار زیانبار فرهنگی بر جای می گذارد.

عاملی زکات را موجب برکت و نمو و رشد و امنیت اموال برشمرد و افزود: با احتساب ۷۰۰ هزار تن گندم و تنصیف در زکات آبی و دیمی کل زکات استان حدود ۶۳ میلیارد تومان می شود که برای حل معضلات فقراء و مشکلات حاد مناطق روستایی مبلغ بسیار عمده ای است.