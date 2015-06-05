امام(ره) در رمزگشایی از احادیث استاد فقه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان میناب ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران گفت: امام در رمزگشایی از احادیث وتفاسیر استاد فقه بود ومانند اوهیچ فقیهی وجود نداشت.

امام جمعه شهرستان میناب ضمن بالا خواند جایگاه فقه در اسلام گفت: ائمه مسلمین به دنبال این بوده اند که فقیه اصیل را شناسایی وبه مردم وپیروان خود معرفی کنند.

وی به بیان معنای لغت فقه پرداخت و بیان داشت: فقه در اسلام به معنای درک وفهم است وبه کسی که قدرت در فهم واستنباط ایات واحکام شرعی را داشته باشد فقیه گفته می شود که امام راحل شخصیتی بالاتر از این را هم داشت.

معتمدی فر تصریح کرد: که امام به دنبال حفظ این نظام بود که مردم توانستند به دست آورند وحفظ نظام هم از واجبات ایشان بود که به همه به خصوص مسئولان آن را گوشزد می کردند.

خطیب جمعه شهرستان میناب در بخش دیگر سخنان خود به شکل گیری تاریخ اسلام پرداخت واظهار داشت: شکل گیری تاریخ بر دونوع است یک تاریخ شفاهی ودومی تاریخ اسلام ناب محمدی است.

امام جمعه شهرستان میناب پیرامون شکل گیری تاریخ اسلام ناب محمدی گفت: شکل گیری تاریخ اسلام ناب محمدی یعنی همین قیام امام راحل وعظیم الشان که بر پایه کتب الهی وسنت پیامبر است واین گونه قیامها اراده قوی وبر پایه احادیث وایات قران می خواهد.

وی درخصوص جایگاه حوزه علمیه در سالهای انقلاب تا حال گفت: روحانیون و جامعه روحانیت مبارز همواره وهمیشه در همه جریانات نقش دارد وهمیشه در همه جریانها جلوتر از همه مردم بوده است.

معتمدی فر در مورد جایگاه مساجد در شکل گیری این انقلاب گفت: مساجد در شکل گیری این انقلب نقش یک سنگر مستحکم راداشته اند وهمه پیامهای امام در شکل گیری این انقلاب از همین مساجد بود .

معتمدی فر ضمن انتقاد شدید از اداره اوقاف وامور خیریه در زمینه ضعف در مسجد داری ومسجد سازی گفت: مساجدی که توسط افراد خیر ساخته می شد بسیار زیبا وبا امکانات مفیدی هستند اما مساجد موقوفه در بد ترین شرایط قرار دارند.

معتمدی فر اظهار کرد: اگر اوقاف نمی تواند این مشکلات مساجد را حل کند مدیریت مساجد را به مردم واگذار کند یا مساجد را به بهترین شکل ممکن نگه دارد وامکانات رفاهی را برای مساجد آماده کند.