احتمال بازگشت سرمربی تیم ملی فوتسال ایران قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه وحید شمسایی به پیشنهاد کمیته فوتسال برای حضور موقت در تیم ملی فوتسال ایران و حضور در تورنمنت پرتغال پاسخ منفی داد، زمزمه‌هایی از بازگشت خسوس کاندلاس سرمربی اسپانیایی به تیم ملی ایران مطرح شد. با این حال این خبر چندان گرفته نشد ولی به نظر می‌رسد رئیس کمیته فوتسال در بازگرداندن خسوس به تیم ملی کاملا مصمم است.

گفته می‌شود افتخاری قصد دارد بخشی از مطالبات سرمربی اسپانیایی تیم ملی را در پرتغال پرداخت کرده و او را برای بازگشت به تیم ایران ترغیب کند. این در حالی است که عقب افتادن مطالبات خسوس کاندلاس، مهمترین دلیل جدایی او از تیم ملی ایران بود.

یکی دیگر از مشکلات خسوس، تعهد به کار در شرکتی بود که پیش از حضور در تیم ملی ایران هم در آنجا کار می‌‌کرد. خسوس حتی این مشکل را هم حل کرده است و به نظر می‌رسد با حضور در کشور پرتغال، مجددا هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد.

تیم ملی فوتسال ایران تیرماه آینده به کشور پرتغال سفر می‌کند تا با تیم‌های اول و دوم پرتغال دیدارهای تدارکاتی برگزار کند. البته به گفته عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال این سفر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و مسئولان اقدامی برای صدور ویزا انجام نداده اند.