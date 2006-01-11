قانونگذار هيچ نظر روشني در زمينه رسيدگي به دعاوي كيفري و اجراي احكام ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين گزارش كارشناسي كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و توسط دفتر مطالعات حقوقي اين مركز تهيه شده آمده است: لايحه ياد شده كه به منظور رفع كاستي‌ ها وتقويت نقش شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و پاسخگويي به نيازهاي جديد تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شده خود نقايص و ابهاماتي در بر دارد.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها در گزارش خود در خصوص ابهامات موجود در لايحه با اشاره به صدر ماده واحده لايحه كه در بخش اول مقرر داشته « آرايي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي است كه در قوانين آيين دادرسي آمده است و تجديد نظر يا فرجام خواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام مي‌شود »، مي‌ افزايد: اين بخش از ماده متضمن هيچ حكم تازه و مفيد فايده حقوقي و قضايي نيست و مي‌ توان آن را از قبيل حشو قبيح و قابل حذف دانست.

بر اساس اين گزارش، ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب، آراي «خلاف بين قانون يا شرع» را نيز در شعبه تشخيص ديوان كشور قابل رسيدگي مجدد مي ‌داند در حالي كه لايحه اصلاحي تنها آراي «خلاف بين شرع» را قابل تجديد نظر مي‌ شمارد. شرع و قانون هر دو حامي حقوق شهروندي و تامين كننده مصالح جمعي هستند و حكم مغاير با شرع يا قانون منطقا ناقض حقي از حقوق فردي يا مصلحتي از مصالح عمومي است.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گزارش خود با اشاره به تبصره 5 لايحه پيشنهادي كه بر اساس آن رئيس قوه قضائيه مي‌ تواند هر راي قطعي را كه خلاف شرع تشخيص دهد، نقض كند، تصريح دارد: اين حكم پيشنهادي كه در ماده 18 فعلي هم وجود دارد از جمله بدعت ‌هاي تضميني و از شمار تصميمات خلاف اصول است و اين تعميم اصل اعتبار و حتميت اجراي آراي قطعي را متزلزل مي‌ كند و به شان قضات و دستگاه قضايي و همچنين مسير طبيعي دادرسي صدمه وارد مي‌ كند و با اعمال اين تدبير ديگر چيزي به نام راي قطعي وجود نخواهد داشت.

دفتر ياد شده در پايان نتيجه ‌گيري كرده است كه قانونگذار از روزي كه قاعده روشن و بين‌ المللي لزوم و تجديدنظر در احكام را بي پروا مغاير با شرع تلقي كرد تا روزي كه نهاد دادسرا را با استناد به فقدان سوابق فقهي منحل نمود و تا امروز كه قطعيت آرا و حتميت اجراي آن‌ ها را به رسميت نمي ‌شناسد، نشان داده است كه هيچ استراتژي يا نظريه روشني در زمينه رسيدگي به دعاوي كيفري و اجراي احكام صادره در اين رسيدگي‌ ها ندارد و اين همه تشتت و تعارض محصول همين عدول از اصول و آيين دادرسي و فقدان مباني و ضوابط جايگزين است.

اين گزارش در ادامه مي‌ افزايد: اين لايحه نه تنها به بهبود وضع موجود كمكي نمي‌ كند بلكه خود متضمن نقايص و اشكالات عديده اي است.