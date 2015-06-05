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۱۵ خرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۰۹

هنوز برای ویزا اقدامی نشده است؛

وضعیت نامشخص سفر تیم ملی فوتسال ایران به پرتغال

وضعیت نامشخص سفر تیم ملی فوتسال ایران به پرتغال

تیم ملی فوتسال ایران در حالی تیرماه باید برای بازی با تیم ملی فوتسال پرتغال به این کشور سفر کند که هنوز وضعیت این سفر نامشخص است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته فوتسال، تیم ملی فوتسال ایران تیرماه برای بازی با تیم‌ اول و دوم پرتغال راهی این کشور خواهد شد؛ با این حال در آستانه این سفر هنوز اقدامی برای گرفتن ویزا صورت نگرفته و سفر تیم ملی به پرتغال در ابهام قرار دارد.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: تا جایی که من می‌دانم هنوز مدارکی به سفارت پرتغال تحویل داده نشده است؛ این در حالی است که در این مواقع حداقل باید ۱۴ روز قبل از سفر، ویزاها تحویل داده شود.

وی تاکید کرد: با این شرایط باید دعا کنیم که سفر تیم ملی به پرتغال دچار مشکل نشود. امیدوارم سفارت پرتغال مدارک تیم را در این برهه زمانی تحویل بگیرد.

کد مطلب 2768405

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