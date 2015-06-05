برای حمایت از تیم ملی آمدم/ با این مبالغ بهتر است مجانی کار کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور که امروز جمعه در تمرین تیم ملی فوتبال ایران حضور یافته بود، در پایان این تمرین اظهار کرد: خوشحالم می بینم بازیکنان امید به تیم ملی دعوت شده اند. این نشان دهنده نگاه ویژه کی روش به بازیکنان جوان است.

وی افزود: امروز به تمرین تیم ملی آمدم که از نزدیک شاهد کار بازیکنان جوان باشم و حمایتم را از تیم ملی نشان بدهم. آمدم تا ببینم بازیکنان تیم ملی در تمرینات چطور کار می کنند.

سرمربی تیم امید در پاسخ به سئوالی مبنی بر قطع همکاری مجید صالح با تیم امید و وضعیت «رباه» مربی فرانسوی موردنظرش، گفت: صالح از مربیان خوب و با دانشی است که ترجیح داد در زمینه باشگاهی کار کند. با توجه به این امر، دنبال تقویت کادر فنی هستیم و باید یک مربی با دانش را جایگزین صالح کنیم.

خاکپور تاکید کرد: رباه دو روز در تهران بود و من با او صحبت کردم. او مربی خوبی است ولی ما به کسی نیاز داریم که تجربه بیشتری نسبت به رباه داشته باشد.

سرمربی تیم امید درباره اینکه آیا مربی دیگری مدنظرش هست که جایگزین صالح شود یا خیر، تاکید کرد: چند رزومه به دستم رسیده که در حال مطالعه هستم. چند مربی کاربلد ایرانی هم پیشنهاد شده اند که باید درباره آنها تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به دعوت چند بازیکن امید به تیم ملی و پر کردن جای آنها در صورت نیاز تیم ملی بزرگسالان، گفت: خوشحالم که این اتفاق رخ داده است. همه بازیکنان تیم های پایه باید در خدمت تیم ملی باشند. من ۵ ماه پیش اینرا به کفاشیان هم گفته بودم.

سرمربی تیم امید یادآور شد: خوشحالم نگاه ویژه ای به بازیکنان جوان وجود دارد. باید بگویم آنقدر استعداد در کشورمان هست که حتی اگر ۲۰ بازیکن هم به تیم بزرگسالان دعوت شوند، می توان تیم امید دیگری ساخت.

خاکپور همچنین درباره تکلیف قرارداد کادر فنی تیم امید و قراردادهای ۲، ۵ و ۷ میلیونی بعضی مربیان، گفت: این سئوال را من باید از شما بپرسم. هنوز قراردادی بسته نشده است. فدراسیون فوتبال قراردادی را برای خودش تنظیم کرده است. من هم یکبار موضعم را اعلام کردم. در شخصیت مربی ایرانی نیست که چنین قراردادی را امضا کند. اگر قرار است چنین مبالغی باشد، بهتر است مجانی کار کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تکلیف مدرک مربیگری‌اش و موضعگیری معینی در این خصوص یادآور شد: من مصاحبه معینی را نخواندم. او اظهار نظر خودش را داشته است. در آمریکا مثل تمام کنفدراسیون های دیگر، مدرک مربیگری C، B و A را گرفته ام. تفاوت مدرک A آمریکا با سایر کنفدراسیونها این است که هر چهار سال پیش باید تمدید کرد چون تاریخ انقضا دارد.

سرمربی تیم امید اظهار کرد: من هم چهار بار به این کلاسها رفتم و مشکلی ندارم ولی اطلاع رسانی ناقصی درباره مدرک من به کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است. در حال حاضر هم نامه نگاری هایی صورت گرفته و مستنداتی ارائه داده ایم که مشکلات حل شود.

وی در پایان گفت: آمریکا کشور عقب افتاده ای نیست که مدرک مربیگری در آنرا در سایر قاره‌ها قبول نکنند.