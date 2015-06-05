۴ میلیون حاشیه نشین کشور تحت پوشش طرح های بهداشتی و درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از وضعیت مراکز بهداشتی درمانی منطقه محروم فریدونشهر، سامان دادن به وضع بهداشت مناطق محروم را مهمترین رویکرد وزارت بهداشت دانست و گفت: پارسال بیش از یک هزار و ۱۰۰ خانه بهداشت در کشور راه اندازی شد و امسال هم نیمی از مراکز بهداشت کشور تا پایان سال بهسازی و نوسازی می شود.

وی با اشاره به استقرار کامل پزشک در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت افزود: در آینده ای نزدیک این طرح را در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر هم اجرا می کنیم.

وزیر بهداشت، ساماندهی خدمات بهداشتی برای ۱۰ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر حاشیه نشین شهرها را از دیگر برنامه های وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: تاکنون چهار میلیون نفر حاشیه نشین زیر پوشش طرح های بهداشتی و درمانی قرار گرفته اند.

هاشمی با بیان اینکه وضع بهداشت در حاشیه شهرها بسیار نامناسب است، افزود: امسال مابقی حاشیه نشین ها زیر پوشش برنامه های درمانی و بهداشتی قرار می گیرند.