آلگری: ما اینجا هستیم که مسی را متوقف کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمیلیانو آلگری در نشست خبری پیش از دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا گفت: با بودن مسی، سوارز و نیمار سخت است که بازی بدون گل خاتمه یابد. ما برای تساوی به میدان نمی‌رویم و البته مجبوریم البته یک گل بزنیم. یکی از دو تیم سه گانه خود را تکمیل خواهد کرد و امیدوارم این تیم ما باشد. انریکه در رم هم نشان داده بود مربی بزرگی است و حالا در تیمی جدید تفکرات خود را به نمایش گذاشته است.

به گزارش موندو دپورتیوو، وی در بخش دیگری از اظهاراتش به مصدومیت کیه‌لینی اشاره کرد و اضافه کرد: ما بازیکنی را از دست دادیم که از ابتدای فصل خیلی به ما کمک کرد و از این بابت خیلی ناراحتم. البته اگر بارزالی آماده باشد او بازی می‌کند و در غیر اینصورت آگبونا بازی خواهد کرد. مهمترین اسلحه بارسلونا خط حمله آنها است و باید مقابل آنها خیلی خوب باشیم.

آلگری همچنین درباره این سوال که چگونه مسی را متوقف خواهید کرد، گفت: ما اینجا هستیم که مسی را متوقف کنیم. البته این کار بسیار سختی است. یوونتوس سال فوق العاده‌ای را پشت سر گذاشته است. قهرمانی ما برای لیگ ایتالیا ارزشمند است. آخرین بار پنج سال پیش یک تیم ایتالیایی این جام را فتح کرده بود و ما به دنبال تکرار آن هستیم.

سرمربی یوونتوس در پایان صحبت‌هایش بوفون و توز را سزاوار کسب عنوان بازیکن سال دانست.