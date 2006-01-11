هشدار آلمان به پيامدهاي منفي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، "گرنوت ارلر" كه در گفتگو با راديو دولتي اين كشور شركت كرده بود، اعلام كرد: تا زماني كه ايران تضمين ندهد كه هيچ فعاليتي مرتبط با غني سازي اورانيوم انجام نخواهد داد، امكان ادامه مذاكرات اتمي با اين كشور وجود نخواهد داشت.

اظهارات وي يك روز پيش از ديداري كه قرار است ميان وزيران خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا برگزار شود، صورت گرفت.

منابع خبري دراين زمينه اعلام داشتند درنشست فرداي سه كشور اروپايي با سولانا درباره اقدام ايران به ازسرگيري تحقيقات هسته اي بحث و بررسي صورت خواهد گرفت.

ارلر همچنين ضمن مخالفت با ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت هشدار داد كه ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت مي تواند خاورميانه را بي ثبات كند.

ارلر در خصوص نتايج احتمالي مذاكرات مقامات اروپايي در برلين تاكيد نمود: من نمي دانم كه فردا (پنجشنبه) وزراي خارجه سه كشور اروپايي چه تصميمي را اتخاذ خواهند كرد، اما بر اين باورم كه نمي توان بدون تضمين هاي ايران مبني بر اينكه هيچ گونه فعاليت غني سازي ملموسي نخواهد داشت، به گفتگوها ادامه داد.

وي همچنين گفت: احتمال دارد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي موضوع ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد، مگر آنكه ايران سياست هاي خود را تغيير دهد.

اما وي در همين حال هشدار داد كه چنين حركتي منجر به تهديد ايران به تحريم خواهد شد و اين مسئله مي تواند اوضاع را بحراني كرده و از كنترل خارج كند. وي افزود: اين يك ريسك است و مانند مقدماتي است كه منجر به جنگ عراق شد و هرگز حل مسائلي را كه در حال حاضر در خاورميانه داريم، تضمين نخواهد كرد.

در اظهاراتي ديگر "مارتين يائگر" سخنگوي وزارت خارجه اين كشورهرگونه نتيجه احتمالي در گفتگوهاي روز پنجشنبه را رد كرد.وي تصريح كرد : ما در حال حاضر در حال ارزيابي اوضاع هستيم و با دقت اطلاعاتي را كه از آژانس در وين دريافت كرديم، مورد بررسي قرار مي دهيم.

وي افزود "فرانك والتر اشتاين ماير" وزير خارجه آلمان با سرگئي لاوروف همتاي روسي خود صحبت كرده و آنها موافقت كردند كه در تماس باشند.