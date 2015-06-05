شهرداری قم ۱۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله بیاتی غروب جمعه در مراسم معارفه شهردار جدید قم با اشاره به بدهیهای بانکی شهرداری قم اظهار داشت: همه از رقم بدهی بانکی شهرداری صحبت میکنند اما به این نکته توجه نمیکنند که با این پولها طرحهایی اجرا شده که ارزش افزوده بسیاری برای املاک شهرداری داشته است.
وی ادامه داد: تنها ۹۰۰ میلیارد تومان از این بدهیها مربوط به اوراق مشارکت برای طرحهای بلوار پیامبر اعظم(ص) و فاز پنج طرح عمار یاسر است که این طرحها ظرفیت شهرداری را از نظر داراییهای تملکی بالا برده و ارزش افزودهای چند برابری نسبت به مبلغ بدهی به وجود آمده است.
بیاتی اضافه کرد: در مدتی که آقای دلبری مسئولیت شهرداری قم را به عهده داشت، اقدامات بسیار خوبی هم در حوزه امور زیربنایی و هم در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی اتفاق افتاد.
وی با اشاره به توافق برای تهاتر بدهیهای بانکی با املاک شهرداری گفت: راه دیگر برای پرداخت بدهیها جذب سرمایهگذار است که در این زمینه شهردار قم باید از ظرفیتهای موجود در شهر استفاده کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سقائیاننژاد از ابتدای استعفای شهردار سابق، گزینه اصلی شورای شهر قم بود، اضافه کرد: ما برای متقاعد کردن ایشان به اصفهان رفتیم و اصرار کردیم اما در نهایت ایشان ما را متقاعد کردند که این موضوع را پیگیری نکنیم.
وی با اشاره به استیضاح سقائیاننژاد توسط شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این موضوع موجب شد شورا دوباره به سراغ ایشان برود و ایشان در نهایت با وساطت بزرگان قبول کردند.
بیاتی افزود: در روز نیمه شعبان شورا جلسهای تشکیل داد و انتخاب ایشان را به سمت شهرداری قم تصویب کرد و وزارت کشور هم با همکاری خوب با شورا حکم ایشان را صادر کرد.
نظر شما