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۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۱۰

خاتمی در گفتگو با مهر:

جزیره خارگ الگوی وحدت در جهان اسلام است

جزیره خارگ الگوی وحدت در جهان اسلام است

بوشهر - نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران گفت: جزیره خارگ الگوی وحدت در جهان اسلام است.

آیت‌الله سید احمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ جزیره دین و جزیره معنویت است؛ در این جزیره چند مطلب را به صورت شاخص دیدم که موضوع اول وحدت برادران شیعه و اهل سنت است.

وی با بیان اینکه این وحدت خاری در چشم دشمنان اسلام است، اضافه کرد: آنها نه شعیه را می‌خواهند و نه اهل سنت را و فقط این وحدت را هدف قرار داده‌اند؛ ساختن گروه‌های تکفیری هم برای از بین رفتن این وحدت است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه جزیره خارگ الگوی وحدت در جهان اسلام است، ادامه داد: خارگ یک جلوه عملی از معنی کلمه وحدت است که بابت این وحدت گسترده از امام جمعه خارگ به‌صورت ویژه تقدیر و تشکر می‌کنم.

آیت‌الله خاتمی یادآور شد: کارهای بسیار خوبی توسط امام جمعه خارگ در ترویج وحدت شعیه و اهل سنت در این جزیره صورت گرفته است که واقعا قابل تقدیر است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: موضوع دوم که در این جزیره خودنمایی می‌کند، معنای واقعی کلمه همدلی مسئولان است. همدلی عجیبی بین نیروهای نظامی، انتظامی، دولتی و مردم در این جزیره وجود دارد.

وی تصریح کرد: من در جزیره خارگ حتی یک ذره کدورت و جدایی احساس نکردم و این یکی از نعمت‌های خدا برای این جزیره است.

آیت‌الله خاتمی در پایان با بیان اینکه خارگ بازوی عملیاتی ملت و دولت است، گفت: امیدوارم هر چه زودتر این تحریم‌های نابحق به پایان برسد و شاهد توسعه زندگی مردم کشور عزیزمان ایران باشیم.

کد مطلب 2768447

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