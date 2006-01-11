ديدار مقتدي صدر با پادشاه عربستان در مكه

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلويويوني عربستان امروزصحنه هايي از ديدار عبدالله بن عبدالعزيزپادشاه عربستان و مقتدي صدر وديگر همراهان وي را پخش كرد.

بنا به گزارش منابع خبري اين ديدار در حالي صورت گرفت كه مقتدي صدر براي انجام فريضه حج به عربستان سعودي رفته است .

عبدالله واد رئيس جمهوري سنگال و فواد سنيوره نخست وزير لبنان و نبيه بري رئيس پارلمان نيز از جمله شخصيت هايي بودند كه با پادشاه عربستان ديدار كردند.

ملك عبدالله دراين ديدارها گفت: وحدت و همبستگي كليد پيشرفت است اگر وحدتي كه در موسم حج تجلي مي شود و تمام رنگ ها و نژادها با هم يكي مي شوند در عملكرد روزانه مسلمانان با يكديگر نمايان شود، هيچ وقت شرايط نامناسب پيش نخواهد آمد.

وي افزود: اگربرابري كه اسلام مي گويد، ايجاد شود، شيوه هميشگي براي جامعه ما جهت رهايي ازبيماريهاي فقر، تسليم شدن و استبداد خواهد بود.