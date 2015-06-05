برنامه روز چهارم مسابقات اعلام شد/ پرتاب صمیمی در غیاب حدادی!

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین روز از بیست و یکمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا در حالی از صبح شنبه ۱۶ خرداد در ووهان چین پیگیری می شود که رضا قاسمی، سجاد هاشمی آهنگری و مریم طوسی در دور مقدماتی دو ۲۰۰ متر می دوند.

عصر روز چهارم نیز حسین کیهانی و محمود صمیمی به ترتیب درمواد سه هزار متر با مانع و چرتاب دیسک به میدان خواهند رفت. این در حالی است که نام احسان حدادی نیز در ترکیب تیم اعزامی قرار داشت و وی خودش از حضور در این مسابقات انصراف داد.

رضا قاسمی و سجاد هاشمی آهنگری نیز در صورت پشت سر گذاشتن مرحله مقدماتی، عصر شنبه در مرحله نیمه نهایی دو ۲۰۰ متر حاضر خواهند شد.

مرحله نیمه نهایی و فنال ۲۰۰ متر زنان و مرحله نهایی ۲۰۰ متر مردان روز یکشبنه برگزار خواهد شد.

کیوان قنبر زاده آخرین نماینده ایران در این رقابتها و دارنده مدال نقره دوره گذشته مسابقات قهرمانی آسیا نیز روز یکشنبه به میدان خواهد رفت.