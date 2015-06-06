سرویس خدمات ادارات اردبیل به پست واگذار شود

احمد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۶۷۰ سرویس خدمات در دستگاه های اجرایی مختلف اجرا می شود که پست ظرفیت پوشش ترافیک بسیاری از آن ها را داراست.

وی با بیان اینکه شبکه ارتباطی پست گسترده ترین شبکه در بین سایر دستگاه ها است، اضافه کرد: پست در اغلب مواقع می تواند به عنوان رابط مردم و دستگاه های اجرایی فعالیت کند.

مدیر کل پست استان تصریح کرد: پست می تواند به نمایندگی از دستگاه ها مدارم را قبول کرده و با کنترل مدارک نسبت به جابه جایی آن اقدام کند.

عبداللهی با اشاره به عقد قرارداد با برخی دستگاه های اجرایی افزود: از جمله با ثبت اسناد، ثبت احوال و پزشکی قانونی برای مبادله اسناد عقد قرارداده شده است.

وی با بیان اینکه تمامی اسناد تک برگ توسط پست صادر می شود، خواستار مشارکت بیشتر ادارات در یکپارچه سازی ترافیک خدمات رسانی به مردم شد.

این مسئول رفاه شهروندان، ارتقا ایمنی خدمت رسانی و کاهش بار ترافیک را از جمله سیاست های اصلی متولی گری پست دانست و افزود: در عین حال با یکپارچه سازی تسریع امورات اداری را شاهد خواهیم بود.