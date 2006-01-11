وزير جنگ رژيم صهيونيستي دستور احداث ديوار موقت در اطراف قدس را صادر كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، تلويزيون رژيم صهيونيستي با اعلام اين خبر افزود: اسرائيل هم اكنون سرگرم ساخت ديوارحائل سيماني به ارتفاع ده متر در اطراف قدس است و تاكنون 25 كيلومتر از اين ديدار را ساخته است و همچنان به تلاشهاي خود براي ساخت 40 كيلومتر ديگراز اين ديوار ادامه مي دهد.

اين درحالي است كه دادگاه عالي درپي شكوائيه و نارضايتي فلسطينيان ازساخت ديوارحائل در سال گذشته ساخت ديواردر سه بخش بير نبالا (در شمال) و در نزديكي شعفاط و شيخ سعيد را متوقف كرد.

وزيرجنگ رژيم صهيونيستي با ناديده گرفتن دستورات دادگاه عالي دوباره تصميم گرفت دستورساخت ديواررا قدس شرقي صادر كند.

"موشي نفبي" مفسر قضائي اين رژيم درگفتگويي تلويزيوني ازموفاز انتقاد كرد وگفت : او نمي تواند بدون درنظرگرفتن موسسات قضايي يك واقعيت را در سرزمين هاي اشغالي تحميل كند.

رژيم اشغالگر قدس درحال حاضر سرگرم احداث ديوار حائل در كرانه باختري رود اردن به طول 650 كيلومتر است اما اين رژيم همواربا نفوذ و پيشروي به داخل سرزمين هاي فلسطيني تلاش مي كند تا مساحت بيشتري از زمين هاي آنها را غصب كند .

دادگاه بين المللي لاهه در نهم جولاي 2004 با صدور حكمي احداث ديوار حائل را دركرانه باختري رود اردن غير قانوني اعلام كرد وخواستار برچيدن فوري آن شد.

تلويزيون اسرائيل اعلام كرد : كار احداث ديوارحائل دركرانه غربي و ساخت ديوار موقت در اطراف قدس حداقل تا مارس آينده به پايان مي رسد.