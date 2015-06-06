ظرفیت سد پیشین در سیستان و بلوچستان افزایش پیدا می کند

احمد عاقبت بخیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بروز خشکسالی و عدم بارندگی دو ساله در سطح منطقه که منجر به کاهش چشمگیر حجم آب پشت سد پیشین شده است، این شرکت با آغاز عملیات اجرائی افزایش طول تاج این سد، در نظر دارد تا ظرفیت آبگیری را از ۱۷۵ میلیون متر مکعب به ۲۵۰ میلیون متر مکعب ارتقاء دهد.

وی افزود: طی بروز خشکسالی پی در پی و همچنین عدم بارندگی، ظرفیت آب ذخیره پشت این سد کاهش چشمگیری داشت که توسعه و توان ذخیره سازی بیشتر در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول بیان کرد: در راستای افزایش گنجایش مخزن سد، تیمی کارشناس مطالعات را دستور کار قرار دادند که پس از انجام این مطالعات، دریچه هائی بر روی سرریز آزاد سد تخصیص داده شد که این امر می تواند حجم مخزن را به ۲۵۰ میلیون متر مکعب افزایش دهد که با اتمام این طرح سطح زیرکشت اراضی منطقه افرایش قابل توجهی خواهد یافت.

عاقبت بخیر افزود: مطالعات اخیر نشان داد با توجه به وسعت زیاد حوزه آبریز سد و رسوب زدائی شدید حوزه، حجم رسوب حمل شده طی ۵ سال آتی در محل سد تقریباً با گنجایش فعلی برابری می کند که از این رو طرح افزایش گنجایش سد پیشین اجتناب ناپذیر خواهد بود که برای آینده باید چاره اندیشی کرد.

وی گفت: آبرسانی به اراضی کشاورزی مجاور سد پیشین به نوعی یکی از اولویت های منطقه محسوب شده و به همین دلیل افزایش گنجایش سد پیشین امری ضروری برای تامین آب کشاورزی، محیط زیست و شرب آن مناطق از سیستان و بلوچستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سد پیشین با هسته رسی و ارتفاع ۶۳ متر و طول تاج ۴۰۰ متری در ۱۶۰کیلومتری شهرستان چابهار بر روی رودخانه پیشین ساخته شده است.



این سد ضمن تامین آب شرب چابهار و سریاز، تامین آب مورد نیاز شش هزار هکتار از اراضی باهو کلات را بر عهده دارد که به خوبی نشان دهنده اهمیت و ضروریت راهبردی سد پیشین است.