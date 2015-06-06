به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «وال استریت ژورنال»، صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی خود را از اقتصاد امریکا در سال جاری میلادی کاهش داد و از بانک «فدرال رزرو» امریکا خواست که برای بالا بردن نرخ بهره بانکی تا سال ۲۰۱۶ میلادی دست نگه دارد.

در همین حال صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را از رشد ۳.۱ درصد برای اقتصاد امریکا که در ماه آوریل برای سال جاری میلادی انجام داده بود به ۲.۵ درصد کاهش داد.

همچنین از جمله عوامل کاهش در پیش بینی رشد اقتصادی امریکا به پایین آمدن قیمت جهانی نفت بر می گردد.

بر این اساس صندوق بین المللی پول به امریکا متذکر شد، اگر چه دلار این کشور در برابر سبدهای ارزی اصلی تقویت شده است اما افزایش ارزش بیشتر دلار امریکا می تواند برای اقتصاد این کشور مخرب باشد.