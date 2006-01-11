دادستان سوريه عليه عبدالحليم خدام شكايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لبناني" المستقبل"، محمد الغفري وزير دادگستري سوريه در اين باره افزود: تنظيم شكوائيه اي عليه معاون سابق رئيس جمهوري سوريه بنا به تصميم مجلس شعب سوريه و توصيه وزارت دادگستري صورت گرفته است .

مجلس شعب سوريه درپي سخنراني جنجال برانگيز معاون سابق رئيس جمهوري سوريه عليه مقامات اين كشوراز وزارت دادگستري خواست براي محاكمه خدام به جرم خيانت بزرگ اقدام كند.

درهمين حال "محمد الابرش" رئيس مجلس سوريه هفته گذشته با ارسال نامه اي به وزيردادگستري ازوي خواست اقدامات قانوني لازم را براي محاكمه عبدالحليم خدام در دادگاههاي ويژه انجام دهد زير او خيانت بزرگي را مرتكب شده است و به امنيت و سلامت كشورش خدشه وارد كرده است .

مجلس سوريه همچنين خدام را متهم كرده كه درگفتگوي با شبكه خبري العربيه، به امنيت و استقلال كشورش خدشه وارد كرده و درهمان حال وي فشارهاي خارجي برسوريه را به منظور ازبين بردن وحدت ملي وپايداري اين كشور دررويارويي با طرحهاي خصمانه تشديد نموده است.