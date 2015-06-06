۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۸

پاک فطرت با مهر مطرح کرد:

تغییر مسیر در خیابانهای شیراز اطلاع رسانی شده بود

شیراز - عضو شورای شهر شیراز گفت: تغییر مسیر در برخی از خیابانهای شهر شیراز از دو ماه پیش اطلاع رسانی شده بود.

کمال پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تغییر مسیر در تعدادی از خیابانهای شهر شیراز در راستای اصلاح و شروع فعالیت های عمرانی در این مسیر ها است، افزود: شاید برای مدتی مردم در سختی  ترافیک باشند اما به طور حتم در آینده نزدیک وضعیت این خیابانها بسیار مطلوب خواهد شد.

وی تصریح کرد: خیابان خلیلی، خلدبرین، بعثت و چهار راه ملاصدرا یک طرف شده است که این کار می تواند مشکلات ترافیکی این منطقه را برطرف کند.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: خیابان ملاصدرا و همت در آینده نزدیک دو طبقه خواهند شد به همین دلیل از امروز مراحل زیر بنایی این ساخت و ساز بزرگ در شیراز آغاز شده است.

پاک فطرت یادآور شد: این تغییر ترددی در خیابانهای شیراز یک شبه و بدون اطلاع رسانی نبوده بلکه از حدود دو ماه پیش از طریق رسانه های مختلف به مردم شیراز اطلاع داده شده بود.

وی افزود: تمامی تلاش ما رفع مشکلات شهر شیراز و رفاه برای مردم است که در این راستا همگان به خوبی می دانند که انجام کارهای عمرانی بزرگ زمانبر و مشکلاتی به همراه دارد.

