ثبت نام ۱۳۴ هزار نفر در آزمون کاردانی به کارشناسی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از پایان آخرین مهلت ثبت نام برای آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۴ در نهایت ۱۳۴ هزار و ۶۰۸ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.
توکلی یادآور شد: بر اساس ضوابط در ۲۵ رشته از ۷۱ کد رشته پذیرش با آزمون و در ۴۶ رشته پذیرش منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی یا بدون آزمون صورت می گیرد. آزمون ۲۵ کد رشته امتحانی که پذیرش در آنها با آزمون انجام می گیرد در روز ۱۶ مردادماه برگزار می شود.
وی گفت: ظرفیت پذیرش در کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۲۱۰ هزار و ۸۲۳ نفر است .
