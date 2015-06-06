۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

۲۴ تا ۲۶ خردادماه؛

بزرگداشت علامه اقبال لاهوری برگزار می‌شود

همایش دو روزه اقبال لاهوری با همکاری حوزه هنری و موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، این نهاد فرهنگی و موسسه فرهنگی اكو، بزرگداشتی دو روزه برای علامه اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف، سیاست‌مدار و متفكر مسلمان پاكستانی برگزار می‌كنند.

این همایش بین المللی كه شعرای سرشناس و فرهیختگان و ادیبان در آن حضور خواهند داشت، ۲۴ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ در تهران و اصفهان برگزار می شود.

مراسم افتتاح همایش بزرگداشت علامه اقبال لاهوری، ادیبی كه اشعار زیادی به زبان‌های فارسی و اردو سروده‌ است، یك‌شنبه ۲۴ خرداد، ساعت ۱۷ در سالن سوره حوزه هنری واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ افتتاح خواهد شد.

اقبال لاهوری یكی از نامورترین و سرشناس‌ترین شاعران پارسی‌گوی غیرایرانی است كه نظیر شاعر بزرگی همانند بیدل دهلوی پذیرش ویژه‌ای در ایران یافته‌است. از كل ۱۲ هزار بیت شعری كه توسط اقبال سروده شده، ۷ هزار بیت آن فارسی است.

محسن مومنی شریف رئیس حوره هنری و افتخار حسین عارف رئیس موسسه فرهنگی اکو فردا صبح در نشستی خبری به تشریح برنامه های این همایش خواهند پرداخت.

حمید نورشمسی

