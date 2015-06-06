سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه پایگاه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در مدرسه شهید مراد داوودی خرم آباد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش استان افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: این طرح همزمان در سراسر استان در ۱۸ پایگاه ثابت و هفت پایگاه سیار در حال اجرا است.

گودرز کریمی فر ادامه داد: در این طرح ۳۳ هزار و ۷۰۰ نوآموز بدو ورود به دبستان از لحاظ بینایی، شنوایی، گفتاردرمانی، بهداشت، قد، وزن و آمادگی تحصیلی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه نوآموزان پس از انجام معاینات کارت سلامت دریافت می کنند، عنوان کرد: نوآموزان پس از دریافت کارت سلامت می توانند به صورت الکترونیکی در نزدیکترین مدرسه به محل سکونت خود ثبت نام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه مدت این طرح دو ماه است، خاطرنشان کرد: پیش بینی کرده ایم تا تاریخ ۱۶ مرداد ۹۴ اکر کسی به دلیل مسافرت یا دلایل دیگر مراجعه نکرده باشد چند روز تمدید شده و در پایگاه های سیار کار سنجش را انجام دهند.

کریمی فر به تفاوت این طرح با سال های گذشته اشاره و تصریح کرد: امسال این طرح به صورت الکترونیکی انجام شده و راحت تر و روان تر بوده و خطای کمتری دارد.

وی افزود: مراجعین از قبل به مدرسه خود مراجعه و نوبت الکترونیکی دریافت کرده و طبق نوبت تعریف شده به مرکز سنجش موردنظر مراجعه می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه در هر مرکز روزانه بیشتر از ۴۰ نفر پذیرش نمی شود، ادامه داد: در این صورت رضایت مندی اولیاء نسبت به سنوات گذشته که به صورت سنتی بود بیشتر خواهد بود.

کریمی فر یادآور شد: در شهر خرم آباد سه پایگاه در مدارس شهید مراد داوودی، گلستان و تربیت مشغول ارائه خدمات به نوآموزان هستند.