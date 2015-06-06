۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴

عضو شورای عالی صلح افغانستان در گفتگو با مهر:

پیام امام خمینی فراگیر شده است/تلاش غرب برای بایکوت پیام انقلاب

نماینده پارلمان افغانستان گفت: غرب کوشش می کند جهانیان از این انقلاب اسلامی الگو نگیرند و سعی می کند آنها را از این انقلاب دور نگه دارد اما اندیشه های امام خمینی به کشورهای اسلامی نفوذ کرده است.

استاد اکبری، عضو شورای عالی صلح افغانستان و نماینده پارلمان این کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: بزرگترین ویژگی امام خمینی (ره) این بود که اسلام را به طور دقیق شناخته بود و به آن عمل می کرد.

وی گفت: اشخاص زیادی هستند که اسلام را می شناسند اما تحت تاثیر برخی عوامل به آن عمل نمی کنند اما امام خمینی کاملا بر نفس و احساسات خود مسلط بود و اعمال وی منطبق بر آموزه های اسلامی بود.

وی با بیان ویژگی های امام خمینی (ره) اظهار داشت: امام خمینی یک انسان با تقوا، یک فقیه عادل، یک اسلام شناس کامل، یک فیلسوف و یک سیاست مدار متبحر بود که مسائل جهان و منطقه و کشور خود را به طور دقیق درک می کرد.

وی افزود: ایشان درد جامعه خود را به خوبی درک کرد که استبداد داخلی و استعمار خارجی بود و برای علاج آن نسخه احیای اسلام اصیل و پیاده کردن ولایت فقیه را عرضه کرد.

این نماینده پارلمان افغانستان عنوان کرد: امام خمینی از آگاهی کافی بر مسائل و حوصله زیاد، توکل بر خدا و اعتماد بر نیروی ملت برخوردار بود و می دانست که اگر ملت به درستی رهبری شود می تواند بر دسیه های استکبار فایق آید.

استاد اکبری اضافه کرد: امام خمینی مبارزان و اسلام شناسان زیادی را تربیت کرد که تاکنون خط امام خمینی را ادامه دادند و در مقابل استکبار ایستادگی می کنند.

عضو شورای عالی صلح افغانستان گفت: امام خمینی با تکیه به اسلام و تربیت انسان های با تقوا و انقلابی و متعهد، انقلاب اسلامی را به حد پختگی رساند و آن را بیمه کرد و مطمئنا راه ایشان ادامه پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: اولین مردمی که خارج از مرزهای ایران پیام امام خمینی را شنید مردم افغانستان بودند. پیروزی مردم ایران امید زیادی به مردم افغانستان داد و پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر قیام مردم افغانستان تاثیر فراوانی داشت.

وی افزود: از دیگر ملتهایی که پیام امام خمینی را دریافت کردند ملت و مردم لبنان بود. کشورهای عربی به خاطر مسلط بودن عناصر ضعیف النفس و تحت تاثیر سلطه اجانب در برابر رژیم اسرائیل و استکبار هیچ کاری از پیش نبردند اما مردم لبنان پیام امام خمینی را شنیدند و به خوبی در برابر استکبار ایستادند.

وی گفت: غرب کوشش می کند مردم جهان از این انقلاب اسلامی الگو نگیرند و با دسیسه سعی می کند آنها را از این انقلاب دور نگه دارد اما اندیشه های امام خمینی به اکثر کشورهای اسلامی نفوذ کرده است.

