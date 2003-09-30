دور جديد مذاكرات ايران و هند براي صدور گاز مايع آغاز شد

مشاورمديرعامل شركت ملي گاز ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه ايران وهند درباره صادرات گاز از طريق پاكستان هنوز به توافقاتي نرسيده اند گفت: دو كشور مذاكرات جديدي را براي صادرات گاز مايع يا LNG آغاز كرده اند .

مهندس اصغر سهيلي پورافزود: به گفته مدير امور مجامع شركت ملي گازايران، گاز مايع فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي براي صادرات به كشورهاي ديگر در نظر گرفته شده است .

وي درباره مشكلات صادرات گاز ايران به هند از طريق پاكستان گفت: هند هيچ تضميني را براي كالا در كشور پاكستان نمي پذيرد به طوري كه خواهان دريافت گازدر مرز كشور خود است بر همين اساس ايران در حال انجام مذاكراتي دو جانبه با كشورهاي هند و پاكستان است .

وي همچنين درباره صادرات گاز ايران گفت: گاز ايران در حال حاضر تنها به كشور تركيه صادر مي شود به طوري كه اين كشور در سال جاري بايد 5 ميليارد متر مكعب گاز ايران را بايد خريداري كند .

وي با اشاره به صادرات گازبه اروپا گفت: صادرات گاز به اروپا از طريق خط لوله انتقال به تركيه در نظر گرفته شده بود اما بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد اين طرح از توجيه اقتصادي لازم برخوردارنيست .

مشاور مديرعامل شركت ملي گاز ايران در ادامه افزود: در حال حاضركشور الجزاير صادرات گاز به اروپا را به عهده دارد اما تمايل بسيار اروپاييان به تامين منابع گاز ازطريق منابع مختلف مهمترين دليل اصرار اروپاييان به واردات گاز از ايران است .

