خبرنگار: مي گويند وزراي شما از سفرهاي استاني خسته شده اند؟/ احمدي نژاد: كسي كه با مردم باشد خسته نمي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به هرمزگان، پس از پايان سخنراني احمدي نژاد در جمع خانواده هاي شهدا در بندرعباس، يكي از خبرنگاران، موضوعي را از رييس جمهور سوال كرد .



متن پرسش و پاسخ رئيس جمهور و خبرنگار بدين شرح است :

سئوال : آيا رئيس جمهور ملت ايران بودن سخت است؟

جواب رئيس جمهور: چه بگويم ؟ هر كار ارزشمندي سخت است. خادم يك ملت بزرگ بودن هم سخت است، اما نشاط مردم، دعاي مردم، روحيه بلند مردم و اين آگاهي مردم اجازه نمي دهد كه انسان احساس خستگي و سختي كند.

سئوال: آقاي رئيس جمهور مي گويند بعضي وزرا در سفرهاي استاني خيلي خسته شده اند؟

جواب : من نشنيده ام . بعيد مي دانم.

سئوال : شايد رويشان نمي شود به شما بگويند؟

جواب : ممكن است، ولي آنقدر نشاط در اين كار است كه هميشه با مردم هستيم و كسي هم كه با مردم باشد خسته نمي شود.

سئوال : اگر خسته شده باشند چه مي گوييد؟

جواب : حرفهايي براي گفتن با آنها داريم.