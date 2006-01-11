  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۳۵

پاسخ به يك سئوال در جمع خبرنگاران در بندرعباس؛

خبرنگار: مي گويند وزراي شما از سفرهاي استاني خسته شده اند؟/ احمدي نژاد: كسي كه با مردم باشد خسته نمي شود

خبرنگار: مي گويند وزراي شما از سفرهاي استاني خسته شده اند؟/ احمدي نژاد: كسي كه با مردم باشد خسته نمي شود

رئيس جمهور در پاسخ به سئوالي در خصوص خستگي برخي از وزرا از سفرهاي متعدد استاني دولت، تصريح كرد: آنقدر نشاط در اين كار است كه هركس با مردم باشد، خسته نمي شود.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به هرمزگان، پس از پايان سخنراني احمدي نژاد در جمع خانواده هاي شهدا در بندرعباس، يكي از خبرنگاران، موضوعي را از رييس جمهور سوال كرد .

متن پرسش و پاسخ رئيس جمهور و خبرنگار بدين شرح است :

سئوال : آيا رئيس جمهور ملت ايران بودن سخت است؟

جواب رئيس جمهور: چه بگويم ؟ هر كار ارزشمندي سخت است. خادم يك ملت بزرگ بودن هم سخت است، اما نشاط مردم، دعاي مردم، روحيه بلند مردم و اين آگاهي مردم اجازه نمي دهد كه انسان احساس خستگي و سختي كند.

سئوال: آقاي رئيس جمهور مي گويند بعضي وزرا در سفرهاي استاني خيلي خسته شده اند؟

جواب : من نشنيده ام . بعيد مي دانم.

سئوال : شايد رويشان نمي شود به شما بگويند؟

جواب : ممكن است، ولي آنقدر نشاط در اين كار است كه هميشه با مردم هستيم و كسي هم كه با مردم باشد خسته نمي شود.

سئوال : اگر خسته شده باشند چه مي گوييد؟

جواب : حرفهايي براي گفتن با آنها داريم.

کد مطلب 276884

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها