۱۱۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی ایلام ساخته می شود

شهریار مهردادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسکن یکی از مهمترین نیازهای کنونی مددجویان بهزیستی استان ایلام که این نهاد طی سال جاری برنامه ای برای ساخت ۱۱۰ واحد مسکونی دارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۲۰ هزار نفر از خدمات بهزیستی استان ایلام بهره مند هستند که خدمات مختلفی از جمله در بخش درمان، آسیبهای اجتماعی، مشاوره، تسهیلات و...به آنها ارائه می شود.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم بهزیستی استان ایلام ایجاد طرحهای اشتغالزایی برای مددجویان به منظور خودکفا کردن آنها است.

مهردادی ادامه داد: برنامه ها مهم بهزیستی استان ایلام این است که مددجویان خودکفا شوند و ایجاد طرحهای اشتغالزایی متناسب با ظرفیتهای خانوار ایجاد می شود.

مدیر کل بهزیستی استان ایلام بیان داشت: در بحث آسیبهای اجتماعی نیز بهزیستی استان ایلام هم اکنون برنامه های مختلفی برای پیشگیری از اعتیاد و خودکشی در استان ایجاد کرده است.