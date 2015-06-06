معاونین ظریف ظهر امروز وین را ترک می کنند/ کارشناسان مشغول مذاکره

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز وین را ترک می کنند.

بر اساس این گزارش تیم کارشناسان ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مذاکرات را در وین ادامه خواهند داد، گفتنی است مذاکرات در سطح کارشناسی از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز به وقت محلی آغاز شده است.

معاونان وزیر امور خارجه کشورمان که مذاکرات را از روز پنجشنبه در وین آغاز کرده اند علاوه بر نشست عمومی که در روز اول مذاکرات برگزار شد، دیدارهای دو جانبه ای با چین، روسیه و آمریکا و همچنین دیدار چهارجانبه ای با سه کشور اروپایی داشتند.

معاونان وزیر امور خارجه بعدازظهر روز گذشته نیز مذاکرات فشرده ای با هلگا اشمید، معاون فدریکا موگرینی و نماینده ۱+۵ داشتند که این گفتگوها تا پاسی از شب در وین ادامه داشت.

بر اساس اعلام برخی از منابع نزدیک به مذاکرات هسته ای دلیل بازگشت معاونان وزیرخارجه به کشور، نیازمندی به ادامه گفتگوها در سطح کارشناسی در این مقطع است.

با این وجود برخی از منابع نیز پیشرفت در نگارش متن توافق جامع را کند می دانند.

وزیر امور خارجه کشورمان امروز در مصاحبه ای به زیاده خواهی های طرف مقابل اشاره کرده و گفت: هیأت مذاکره کننده که قسمتی از مردم هستند اگر احساس کنند طرف مقابل می‌خواهد با زیاده خواهی حقوق مردم ایران را نقض کند، در مقابل این زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی می‌کنند.

ظریف همچنین در گفتگو با المنار در مسکو اظهار داشت:اگر تمامی طرف ها به تفاهمات لوزان پایبند باشند و تلاش شود جزئیات این تفاهم به منصه ظهور برسد ما می توانیم حرکتی رو به جلو داشته باشیم و به توافق دست یابیم، ما در مسکو در یک نشست ۳ جانبه با روسیه و چین راه های تسهیل روند مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ را مورد بررسی قرار دادیم و امیدواریم با تلاش ۳ کشور ایران، روسیه و چین حرکتی رو به جلو داشته باشیم.

ضرب الاجل تعیین شده برای پایان مذاکرات هسته ای و اتمام نگارش متن توافق نهایی ۱۰ تیر ماه است. ظریف و معاونانش البته همواره تأکید داشته اند که ۱۰ تیر تاریخ مقدس مذاکرات نیست و منافع و خواسته های کشورمان را فدای زمان نخواهند کرد، هر چند که دو طرف مذاکرات تأکید داشته اند که تا کنون درباره تمدید هیچ گفتگویی نداشته اند و مبحثی مطرح نشده است.

در چند هفته اخیر برخی مقامات ایرانی از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی و نیز منابع خبری از عدم پایبندی آمریکایی ها به بیانیه لوزان و طرح مطالبات زیاده خواهانه در گفتگوها سخن گفته اند.