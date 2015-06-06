خدمات بهداشتی به عشایر اردبیل ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری اردبیل جواد زنجانی ظهر شنبه در جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان اردبیل گفت: هماهنگی لازم جهت ارائه خدمات بهداشتی و رفاهی و ترافیکی به عشایر در مسیر کوچ تدارک دیده شده است.

وی افزود: علاوه بر مسیر کوچ در مناطق ییلاقی شهرستان نیز بر اساس برنــامه ریزی مرکز بهداشت و امور عشایر شهرستان و یا همکاری ادارات ذیربط خدمات مختلف ارائه خواند شد.

فرماندار اردبیل اهتمام دولت تدبیر و امید را توجه به سلامت و امنیت غذایی مردم دانست و تاکید کرد: سلامت و امنیت غذایی از برنامه های محوری دولت است.

زنجانی با یادآوری اقدامات صورت گرفته در بسیج سلامت نوروزی اضافه کرد: ۲۳ هزار بازرسی بهداشتی، ضبط ۳۱ تن مواد غذایی غیر بهداشتی و صدور هشت هزار و ۶۰۰ کارت بهداشت از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی افزود: معرفی هزار و ۳۴۰ متخلف بهداشتی به مراجع ذیربط و تعطیلی ۸۱ امکنه غیر بهداشتی و بهبود وضعیت عدم استفاده از جوش شیرین از دیگر اقدامات در راستای بهبود سلامت و امنیت غذایی است.

فرماندار اردبیل ارتقای کیفی آب شرب، ارائه خدمات به جمعیت عشایر، برخورد با کشتار غیرمجاز دام و عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی را ضروری دانست و خواستار همکاری تمامی دستگاه ها در تحقق این برنامه شد.