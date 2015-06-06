  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۲

خنجری خبر داد:

کشف ۴ کیلوگرم هروئین از داخل وسایل یک کاشیکار در کرمانشاه

کشف ۴ کیلوگرم هروئین از داخل وسایل یک کاشیکار در کرمانشاه

کرمانشاه- رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از کشف چهار کیلوگرم هروئین از داخل وسایل یک فرد کاشیکار در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ قباد خنجری از کشف ۴ کيلوگرم هروئين در کرمانشاه طی روز گذشته خبر داد.

وی اظهار داشت: بدنبال خبر واصله مبنی براينكه شخصی که شغلش کاشيکاری است در امر تهيه و توزيع مواد مخدر فعاليت و مواد مخدر خود را از شهرهای تهران و کرج تهيه می کند، بررسی خبر در دستور کار ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

خنجری گفت: پس از دو هفته کار اطلاعاتی و تعقيب و مراقبتهای ويژه و شناسايی محلهای تردد متهم، وی را در حال کاشيکاری يک باب مغازه دستگير و در بازرسی از داخل يک گونی که وسايل کارش درآن قرار داشت، تعداد چهار بسته مواد مخدراز نوع هروئين به وزن ۴ کيلوگرم کشف و ضبط شد.

وی خاطر نشان کرد: متهم قصد فرار از دست ماموران داشت که دستگير و به همراه مواد مخدر مکشوفه به پليس مبارزه با مواد مخدر دلالت شد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: در اين رابطه پرونده تشکيل و در حال رسيدگی است.

کد مطلب 2768874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها