کشف ۴ کیلوگرم هروئین از داخل وسایل یک کاشیکار در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ قباد خنجری از کشف ۴ کيلوگرم هروئين در کرمانشاه طی روز گذشته خبر داد.

وی اظهار داشت: بدنبال خبر واصله مبنی براينكه شخصی که شغلش کاشيکاری است در امر تهيه و توزيع مواد مخدر فعاليت و مواد مخدر خود را از شهرهای تهران و کرج تهيه می کند، بررسی خبر در دستور کار ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

خنجری گفت: پس از دو هفته کار اطلاعاتی و تعقيب و مراقبتهای ويژه و شناسايی محلهای تردد متهم، وی را در حال کاشيکاری يک باب مغازه دستگير و در بازرسی از داخل يک گونی که وسايل کارش درآن قرار داشت، تعداد چهار بسته مواد مخدراز نوع هروئين به وزن ۴ کيلوگرم کشف و ضبط شد.

وی خاطر نشان کرد: متهم قصد فرار از دست ماموران داشت که دستگير و به همراه مواد مخدر مکشوفه به پليس مبارزه با مواد مخدر دلالت شد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: در اين رابطه پرونده تشکيل و در حال رسيدگی است.