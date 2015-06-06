فرستنده ۳ کیلوواتی تلویزیونی در ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیما ایلام، حجت الله رحیم زاده با اشاره به اینکه برای این طرح حدود ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سازمان صدا وسیما هزینه شده است افزود: این فرستنده دیجیتال از لحاظ برد سیگنال رسانی یکی از مهمترین ایستگاههای پرقدرت تلویزیونی کشور است.

وی همچنین از بهره برداری از هشت فرستنده «اف ام» دوکیلو واتی خبرداد و گفت: همزمان با افتتاح فرستنده پرقدرت سه کیلو واتی تلویزیونی، این فرستنده های اف ام نیز به بهره برداری می رسند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام این موضوع راهم خاطر نشان کرد که با بهره برداری ازاین فرستنده های رادیویی و تلویزیونی امکان سیگنال رسانی جاده ای هم فراهم خواهد شد و قسمت اعظمی از استانهای خوزستان ،ایلام و استانهای همجوار در کشور عراق تحت پوشش فرستنده رادیویی وتلویزیونی دیجیتال این ایستگاه قرار می گیرند.

فرستنده پر قدر ت شهید تسلیمی در ارتفاعات دینارکوه در جنوب شهرستان آبدانان قرار دارد و دارای چهار فرستنده پرقدرت تلویزیونی ۴۰ و ۲۵ کیلوواتی آنالوگ و دو فرستنده اف ام رادیویی ۱۰ کیلو واتی است.