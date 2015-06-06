مدارسی که زیر آب «سیمره» رفت/ مسئولان سد به تعهدات خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در شورای آموزش و پرورش لرستان با تاکید بر اینکه حل مشکلات مطرح شده در این شورا ضروری است اظهار داشت: با این وجود باید مباحث و مشکلاتی در این شورا مطرح شود که بیشتر به موضوعات نرم افزاری اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه برخی از مشکلاتی که در این شورا مطرح می شود سخت افزاری بوده و در جلسات دیگر باید مورد طرح قرار گیرند عنوان کرد: مشکلات آموزش و پرورش با دستگاههای دیگر باید در جلسه شورای حل اختلاف ادارات استان مطرح و مورد بررسی قرار گیرند.

سرانه درآمدی شهرداری خرم آباد پایین تر از میانگین کشور است

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل آموزش و پرورش استان با شهرداری خرم آباد در رابطه با برخی فضاهای آموزشی که در اختیار این نهاد است اشاره و عنوان کرد: در این راستا شهرداری خرم آباد باید اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام دهد.

بازوند با بیان اینکه البته مشکلات مالی شهرداری خرم آباد فراوان است ادامه داد: سرانه درآمدی شهرداری خرم آباد تنها ۹۰ هزار تومان بوده و این در حالیست سرانه درآمدی شهرداری ها در کشور بیش از ۲۵۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه سرانه درآمدی شهرداری خرم آباد با میانگین کشوری فاصله فراوانی دارد تصریح کرد: با این سرانه درآمدی این نهاد نمی تواند تولید ثروت داشته باشد.

استاندار لرستان با بیان اینکه میزان بودجه شهرداری خرم آباد در حد یک مرکز استان نیست عنوان کرد: بودجه شهرداری خرم آباد که حدود ۱۰۷ میلیارد تومان است در حد یک شهرستان رتبه سوم در سایر استانها است.

بازوند با بیان اینکه از این میزان نیز بیش از ۷۰ درصد به مربوط به حقوق پرسنل و اعتبارات جاری این نهاد است ادامه داد: تنها حدود ۳۰ درصد بودجه شهرداری خرم آباد صرف کارهای عمرانی می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری خرم آباد در حال حاضر ورشکسته در مقایسه با سایر استانها محسوب می شود تصریح کرد: با این وجود باید شرایط مدیریتی در شهرداری خرم آباد اصلاح شود.

متولیان احداث سد سیمره نسبت به ساخت مدارس زیر آب رفته اقدام کند

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تعهد پیمانکار سد سیمره در رابطه با احداث مدرسه در این منطقه اشاره کرد و گفت: با توجه به زیر آب رفتن تعدادی از مدارس این منطقه با احداث این سد متولیان احداث آن تعهد داده اند نسبت به احداث کلاس های درس مورد نیاز اقدام کنند.

بازوند ادامه داد: در این راستا متولیان احداث این سد موظف هستند که نسبت به تعهد خود اقدام کنند و در این راستا باید با تشکیل جلسه ای با حضور نماینده استانداری، آموزش و پرورش، آب منطقه ای و نماینده سد نسبت به تعیین تکلیف این موضوع ظرف ۱۵ روز آینده اقدام شود.

وی همچنین به پلمپ استخر آموزش و پرورش لرستان از سوی شهرداری الیگودرز نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری لرستان، شهرداری الیگودرز و آموزش و پرورش نسبت به تعیین تکلیف این استخر نیز باید برگزار شود.

بانکهای عامل نسبت به تعهد خود در زمینه احداث مدرسه اقدام کنند

استاندار لرستان همچنین به تعهد ۱۷ بانک عامل استان در رابطه با احداث یک مدرسه یک کلاسه در مناطق محروم استان اشاره کرد و گفت: با توجه به مصوبه ای که در این زمینه وجود دارد این اقدام باید از سوی بانکهای استان عملیاتی شود.

بازوند با بیان اینکه تا کنون شش بانک استان اعلام آمادگی کرده اند که این مدارس را احداث کنند ادامه داد: در این راستا سایر بانکهای استان نیز که در این زمینه تعهد کرده اند نسبت به اخذ مجوز از هیئت مدیره خود در تهران اقدام و این مصوبه را هرچه زودتر عملیاتی کنند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری کارها در استان لرستان از سوی مدیران دستگاههای اجرایی تصریح کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب در یک زمینه در لرستان باید ۱۲ برابر بیشتر از سایر استانها وقت گذاشت و یک پیگیری نتیجه نخواهد داد.