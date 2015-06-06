به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان ظهر امروز در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه تبلیغان شهری در اصفهان با توجه به جایگاه تاریخی و توریستی بودن آن مورد توجه جامعه جهانی است، اظهار داشت: در این راستا باید برنامه‌ریزی مدونی برای انجام تبلیغات در سطح شهر اصفهان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تبلیغات در سطح شهر اصفهان به سه دسته تجاری، فرهنگی و سیاسی تقسیم بندی می‌شوند، ادامه داد: بر این اساس باید توجه داشت که تبلیغات به گونه‌ای انجام شود که با فرهنگ و نیازهای مردم اصفهان همخوانی داشته باشد و برای شهروندان معضل آفرین نباشد.

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر تاثیر مستقیم تبلیغات شهری با خلق و خوی شهروندان اضافه کرد: از این رو باید ایجاد زمینه شادی برای شهروندان در هنگام طراحی تبلیغات شهری مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات فرهنگی و سیاسی در سطح شهر اصفهان با برنامه‌ریزی و زمانبندی خاصی انجام می‌شود، اظهار داشت: البته باید در نظر داشته باشیم که هنوز در شهر اصفهان ساماندهی تبلیغات شهری متولی خاصی ندارد و در این راستا به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود.

صادقیان با بیان اینکه در حال حاضر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بخشی از تبلیغات تجاری شهر اصفهان را ساماندهی می‌کند، افزود: از این رو شهرداری باید روند ساماندهی تبلیغات تجاری اصفهان را در دستور کار قرار دهد تا محل درآمد پایداری نیز برای شهرداری ایجاد شود.

وی در ادامه با تاکید بر نیاز توجه مسئولان نسبت به جمع آوری و ساماندهی متکدیان از سطح شهر اصفهان نیز ابراز داشت: این روزها تعداد متکدیان در سطح شهر اصفهان نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی را داشته که از این رو متولیان امر باید به این موضوع توجه داشته باشند.

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح شهر اصفهان شاهد حضور متکدیان سامان یافته هستیم، افزود: این متکدیان به صورت گروهی دست به تکدی گری در انواع مختلف می زنند که در نوع خود بسیار زننده و نامناسب برای شهر اصفهان است.

وی در ادامه راه اندازی کندرو آتشگاه اصفهان را نیز ضروری عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود در ناژوان راه ‌اندازی این پروژه باید در دستور کار ویژه قرار گیرد.