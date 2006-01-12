اصفهان جلوه همزيستي اسلام و هنر و مايه افتخار ايران است// طوفان جهاني شدن هويت جهان اسلام را تهديد مي كند

به گزارش خبر نگار "مهر" در اصفهان، دكترحداد عادل كه شب گذشته ودر مراسم آغاز پايتختي فرهنگي"اصفهان" در جهان اسلام سخن مي گفت، با تبريك عيد سعيد قربان به مردم استان اصفهان و همه هموطنان اظهار داشت سازمان كنفرانس اسلامي و آسيسكو نقش فعالي در اين انتخاب صحيح و درست داشته اند و اين انتخاب را تبريك گفت و حضور سفراي كشورهاي اسلامي در اصفهان را گرامي داشت

وي ضمن برشمردن بخش هائي از ابعاد همه جانبه دين اسلام گفت: همه استعدادها ي آدمي كه در فطرت او وجود دارد در اسلام به اندازه كافي مورد توجه قرار گرفته است اما با اين حال طوفان جهاني شدن هويت جهان اسلام را تهديد مي كند

رئيس مجلس شوراي اسلامي اعتدال و جامعيت اسلام را برخاسته از فطري بودن اسلام دانست و اصفهان را به عنوان يكي از شهرهاي درخشان جهان اسلام ستود.

وي با اشاره به زاينده رود و نقش تمدن ساز آن شعر حافظ كه مي گويد " اگر چه اصفهان آب حيات است " را نشانه اي براي حيات ساز بودن و تمدن آفرين بودن زاينده رود برشمرد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت مورخان و جهانگردان اصفهان را پويندگاه شرق و غرب دانسته اند و اصفهان را موزه ايران ناميده اند از جمله به نوشتار ابوريحان بيروني در كتاب "آثار الباقيه " كه به توصيف اصفهان پرداخته است اشاره نمود و سفرنامه ناصر خسرو كه اصفهان را نيكو ترين و جامع ترين و آبادترين شهر ها ناميده است ، يادآوري نمود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصفهان را جايگاه همه مشرب ها و مذاق هاي فكر و دين فلسفي دانست و گفت: عليرغم اين تنوع ها همواره در اين شهر اين مشرب ها با هنر آميخته شده و اصفهان جلوه همزيستي اسلام و هنر است .

حداد عادل به علما و فضايل اصفهان اشاراتي داشت و سلمان فارسي را پدر معنوي همه ايرانيان برشمرد و اصفهان را كه به قول مشهور زادگاه وي بوده است از اين جهت هم داراي اهميت معنوي دانست .

وي همچنين معماري و فلز كاري و هنر اين شهر را در خور ستايش دانست و موسيقي و فرهنگ اصفهان رابسيار غني و پر محتوا برشمرد كه مورد اقتباي ساير ملل قرا گرفته است .