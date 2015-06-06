فعالیت معادن در حاشیه منطقه بهرام گور مانعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه ولوی در نشست خبری با اشاره به وضعیت منطقه بهرام گور و اکتشاف معادن، افزود: طبق قانون مناطق حفاظت شده به دو بخش الف و ب تقسیم می شوند که در منطقه الف هرگونه فعالیت ممنوع است.

وی تصریح کرد: اما در محدود ب مناطق حفاظت شده با رعایت قوانین و مراقبت از محیط زیست می توان فعالیت داشت که در منطقه بهرام گور سه نقطه برای ایجاد معدن مشخص شده که در حاشیه بهرام گور قرار دارد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس تاکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده راه های دسترسی به این مناطق از حاشیه بهرام گور گذر می کند و هیچگونه صدمه ای به منطقه حفاظت شده نمی زند.

ولوی ادامه داد: فعالیت در حاشیه منطقه بهرام گور که راه دسترسی از خارج محدوده را دارد مانعی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه راه اندازی پالایشگاه جدید شیراز باید مکانیابی جدید نیز داشته باشد، گفت: اگر قرار است پالایشگاه شیراز بازسازی شود بسیار مطلوب و خوب است اما اگر قرار باشد پالایشگاه جدید در محل پالایشگاه قدیمی ساخته شود اجازه نخواهیم داد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس تاکید کرد: نمی توانیم با سلامت مردم شهر زرقان بازی کنیم و اجازه ساخت پالایشگاه جدید را در این منطقه بدهیم.

ولوی در خصوص سد تنگ سرخ نیز یادآور شد: این پروژه با مشکلات محیط زیستی همراه است و اجازه هیچگونه فعالیت را نمی دهیم.

وی تصریح کرد: هرگونه فعالیت در این منطقه غیر قانونی است و محیط زیست در مقابل آن ایستادگی می کند.

مدیر کل محیط زیست استان فارس افزود: پروژه های اینگونه باید تایید زیست محیطی داشته باشد که سد تنگ سرخ تاکنون چنین مدرکی را کسب نکرده است.

ولوی با اشاره به انجیرستانهای منطقه استهبان نیز گفت: یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی منطقه استهبان مربوط به روستاییان نبوده اما در این سالها اقدام به کاشت نهال انجیر کردند.

وی تاکید کرد: امروز این درختها به ثمر نشسته و نمی توانیم تخریب کنیم بنا بر این باید با هماهنگی و گفتگو مشکلات را برطرف کرد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگل های زاگرس نیز گفت: باید برای احیا این جنگلها برنامه های مشخص داشته باشیم که در حال حاضر تصمیم به تدوین راهکارهای جدید گرفته ایم.

ولوی افزود: متاسفانه حضور گردشگران و عشایر در این مناطق آتش سوزی جنگلها را به همراه داشته که باید با استفاده از راهکارهای جدید از تخریب و آتش سوزی این مراتع و جنگلها جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه برای حفظ مناطق حفاظت شده با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم، گفت: متاسفانه اسلحه در دست افراد غیر مسئول زیاد است و در مناطق حفاظت شده نیز با کمبود نیرو مواجه هستیم.

مدیر کل محیط زیست استان فارس تاکید کرد: یکی از برنامه های ما توسعه گردشگری طبیعی است که با این روش مردم را بیش از گذشته به حفظ محیط زیست و مناطق حفاظت شده مشتاق کنیم.

ولوی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سیستم های تصفیه در شهرک های صنعتی کامل نیست، گفت: باید تصفیه خانه در شهرک صنعتی شیراز کامل شود و از طرفی باید مراقب کاشت سبزیجات با استفاده از پساب های فاضلاب بود.