به گزارش خبرنگار مهر، شورای آموزش و پرورش لرستان ظهر امروز شنبه با حضور استاندار لرستان برگزار شد و مدیر کل آموزش و پرورش استان که از رفع مشکلات این نهاد با دستگاههای دیگر مانده بوده بگوید که این نهاد در استان مانند یخ در حال آب شدن است.

مدارسی که زیر آب رفتند

گودرز کریمی مدیر کل آموزش و پرورش لرستان یکی از مشکلات موجود در استان را زیر آب رفتن مدارس منطقه ای که سد سیمره در آن در حال احداث است عنوان کرد و گفت: با احداث این سد شش مدرسه در منطقه کوهنانی شهرستان کوهدشت زیر آب رفت.

وی افزود: در تفاهم نامه ای که بین اداره کل آموزش و پرورش لرستان و مسئولان سد سیمره منعقد شده قرار بر این بوده که مسئولان این سد اقدام به احداث مدارس جایگزین این مدارس زیر آب رفته کنند.

کریمی فر ادامه داد: این در حالیست که با برگزاری چندین جلسه و ارسال نامه های فراوان برای مسئولان سد سیمره از سوی آموزش و پرورش هنوز این اداره کل به حق قانونی خود در این زمینه دست پیدا نکرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه در احداث سدهای مروک و ایوشان نیز تعدادی از مدارس و فضاهای آموزشی این اداره کل به زیر آب رفت گفت: مسئولان این سدها اقدام به احداث مدارس جایگزین کردند و این در حالیست که در زمینه سد سیمره هنوز این امر عملیاتی نشده است.

وقتی مسئولان سد سیمره به تعهد خود عمل نمی کنند

نماینده حقوقی اداره کل آموزش و پرورش لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه در جلسه ای که با معاونت شرکت احداث کننده سد سیمره داشتیم قرار بر این شد که مسئولان احداث این سد اقدام به احداث ۱۰ کلاس درس در این منطقه کنند گفت: این در حالیست که ۲۱ کلاس درس این منطقه با احداث این سد به زیر آب رفته است.

میرزایی با بیان اینکه در قالب این جلسه مقرر شد که مسئولان سد سیمره نسبت به احداث این ۱۰ کلاس درس اقدام کنند گفت: آنها نیز در این جلسه آمادگی خود را در این رابطه اعلام کردند.

وی بیان داشت: در قالب این جلسه مقرر شد که این ۱۰ کلاس درس در قالب شش مدرسه احداث شوند و این در حالیست که تا کنون این اقدام از سوی مسئولان سد سیمره هنوز عملیاتی نشده است.

وجود کتابخانه عمومی در دل یک هنرستان دخترانه

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه این جلسه به مشکل دیگر این اداره کل در استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در استان وجود یک کتابخانه عمومی در هنرستان ام البنین شهرستان خرم آباد بوده که این امر موجب ایجاد مشکلات فراوان برای این مدرسه و دانش آموزان آن شده است.

کریمی فر با بیان اینکه یک سال پیش و با دستور فرماندار وقت در شورای آموزش و پرورش خرم آباد تصویب شد که یک باب کتابخانه عمومی در این هنرستان ایجاد شود گفت: این امر موجب ایجاد مشکلات جدی در این هنرستان دخترانه شده و آرامش آموزشی در این هنرستان به هم ریخته است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد این کتابخانه عمومی موجب رفت و آمدهای فراوان در این هنرستان شده است گفت: این امر موجب اعتراض والدین دانش آموزان و خانواده های آنها شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه روزانه شاهد مراجعه پسران جوان به این کتابخانه عمومی در هنرستان دخترانه ام البنین هستیم گفت: این امر موجب اعتراض اولیا دانش آموزان شده است.

کریمی فر با بیان اینکه در این راستا در شورای معاونین آموزش و پرورش تصویب کرده ایم که این کتابخانه عمومی از دل این هنرستان دخترانه بیرون آید گفت: در این راستا ما نیازمند مصوبه شورای آموزش و پرورش و همچنین همکاری نهاد کتابخانه های عمومی استان در این زمینه هستیم.

پایان امسال کتابخانه از هنرستان جدا می شود

امین فرزامی مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان نیز که در این جلسه حضور داشت به این موضوع اشاره کرد و گفت: در سال ۹۰ به دستور استاندار وقت به بهانه آزاد سازی حریم قلعه فلک الافلاک چند ساختمان فرهنگی استان تخریب شد.

وی ادامه داد: در این راستا کتابخانه ۱۷ شهریور خرم آباد که در این مکان وجود داشت نیز تخریب شد و حق انتفاع به نهاد کتابخانه ها برای استفاده از فضای هنرستان ام البنین داده شد.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با بیان اینکه یک ماه پیش در شورای آموزش و پرورش خرم آباد مصوب شد که به محض تکمیل کتابخانه مرکزی خرم آباد و یا جایگزین ۱۷ شهریور که قرار است شهرداری آن را احداث کند نسبت به تخلیه این کتابخانه عمومی در هنرستان ام البنین اقدام شود.

فرزامی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی خرم آباد تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید گفت: همچنین کتابخانه جایگزین ۱۷ شهریور را نیز شهرداری قول داده که تا پایان امسال تحویل نهاد کتابخانه های عمومی دهد.

وقتی استخر دانش آموزان هر روز پلمب می شود

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان همچنین در این جلسه به مشکل دیگر این اداره کل با شهرداری الیگودرز اشاره کرد و گفت: سال ۹۰ یک خیر نسبت به احداث یک استخر آموزشی برای دانش آموزان پایه سوم و چهارم شهرستان الیگودرز اقدام کرده است.

کریمی فر با بیان اینکه این استخر آموزشی در آذر ماه سال ۹۲ به بهره برداری رسید گفت: برای اجرای این پروژه بیش از دو میلیارد تومان از سوی این خیر هزینه شده است.

وی بیان داشت: همچنین آموزش و پرورش نیز بیش از ۸۰ میلیون تومان برای تجهیز آن اعتبار صرف کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه این استخر با این عظمت از سوی خیر الیگودرزی احداث شده و این در حالیست که شهرداری الیگودرز هر چند وقت یک بار نسبت به پلمپ آن اقدام می کند گفت: این اقدام شهرداری به بهانه گرفتن ۲۸۳ میلیون تومان عوارض شهرداری است.

کریمی فر با بیان اینکه این در حالیست که طبق مصوبه ای در سال ۹۰ تصویب شده به صراحت اعلام شده که همه فضاهای آموزشی از پرداخت عوارض شهرداری، هزینه های آب، برق و ... معاف شده است گفت: با این وجود شهرداری هر چند وقت یک بار این استخر را پلمپ می کند و ما را کلافه کرده است.

وقتی دانش آموزان در استخر حبس شدند

این سخنان مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در حالی مطرح می شود که رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان نیز در این جلسه گفت: سال ۹۰ این خیر الیگودرزی برای احداث این استخر به شهرداری الیگودرز برای گرفتن پروانه ساخت مراجعه کرده که به وی اعلام می شود که فضاهای آموزشی از پرداخت عوارض معاف بوده و احتیاجی به پروانه نیست.

رضوی با بیان اینکه این امر موجب شد که این خیر بلافاصله شروع به ساخت و ساز این استخر کرد گفت: این در حالیست که شهرداری الان می گوید که باید این عوارض پرداخت شود در غیر اینصورت پلمپ می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری الیگودرز سه بار تا کنون نسبت به پلمپ این استخر اقدام کرده است گفت: این در حالیست که یک بار زمانی که دانش آموزان در داخل استخر بودند شهرداری اقدام به پلمپ استخر کرده بود و دانش آموزان در استخر حبس شده بودند.

آموزش و پرورش در حال آب شدن است

یکی دیگر از مشکلات مطرح شده آموزش و پرورش لرستان عدم احداث مدارس در مناطق محروم استان از سوی بانکهای عامل استان بود تا گودرز کریمی فر مدیر کل آموزش و پرورش لرستان نیز از عدم اجرای این تعهد بانکها انتقاد کند و خواستار عملیاتی شدن این موضوع از سوی بانکها شود.

کریمی فر در این جلسه با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات آموزش و پرورش استان گفت: به واقع باید گفت آموزش و پرورش در لرستان مظلوم واقع شده و مانند یخ در حال آب شدن است.