مدیران آینده جهاد کشاورزی با نگاه کارشناسانه انتخاب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم ورداسبی ظهر شنبه در جلسه ای که با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان در مجموعه باغستان برگزار شد اظهار داشت: این اداره کل طرحی را با عنوان طرح آموزش و تربیت مدیران دستگاه های اجرایی در دست اقدام دارد که در این طرح کارکنان مستعد و با انگیزه برای مدیریت های آتی تربیت و آموزشهای لازم به آنها داده می شود.

وی با اشاره به اهمیت طرح توانمند سازی مدیران کنونی و انتخاب مدیران پایه و کارشناسان برای سطوح مدیریتی بالاتر افزود: این طرح به کارشناسان و مدیران پایه این امکان را می دهد که با توجه به نیازها، آموزشهای لازم تخصصی به آنها ارائه و برای تصدی پست مدیریتی آتی آماده شوند.

به گفته ورداسبی از سال ۹۵ کلیه انتصابات مدیریتی در سازمانهای جهاد کشاورزی استان ها باید بر مبنای بانک اطلاعات شناسایی شده کارشناسان ومدیران میانی انجام شود و کسانی که گواهی شایسگی احراز سمت های مدیریتی داشته باشند می توانند منصوب شوند.

وی خاطر نشان کرد: استان قزوین بعنوان دومین استانی است که این طرح معرفی می شود و امیدواریم با پیگیری های سازمان جهاد کشاورزی استان طرح اجرایی و عملیاتی شود.

ورداسبی اظهار داشت: در سالهای اخیر روند خروج نیروی انسانی در سازمان جهاد کشاورزی استانها به شدت افزایش یافته که باید بتوانیم با جذب نیروی انسانی این کمبود و خلا ها را جبران کنیم که طرح جذب ناظرین یکی از این برنامه ها بود که اجرایی شد.

عباسی معاون مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: بخشی از انرژی مدیران سازمانها صرف انتخاب مدیران زیر مجموعه خود می شود که این انتخاب و انتصاب باید ضوابط خاصی داشته باشد تا انتخاب برای تصمیم گیرنده ها آسانتر شود و در انتصاب مدیران باید شایبسته سالاری و شایسته گزینی مد نظر قرار گیرد تا اثر بخشی لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای طرح توانمند سازی کارکنان مستعد برای تصدی مدیریتی آینده اظهار داشت: کلیه کارشناسان و مدیران پایه و میانی در این طرح می توانند شناسایی و در بانک اطلاعاتی ثبت می شوند و آموزش و پرورش می یابند تا با توجه به شاخصها و معیارهای مدیریتی و ارزیابی استعداد برای آینده و تصدی پست مدیریتی آماده شوند.

عباسی تصریح کرد: در مدل شایستگی مدیران جهاد کشاورزی باید؛ دانش و مدیریت، مهارت مدیریت، نگرش و بینش و توانایی جسمی و روحی مد نظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ۱۳۴ متغیر ارزیابی وجود دارد که در واقع سنجش های ارزیابی عملکرد است که بر مبنای این متغیرها می توان مدیران آتی را انتخاب کرد بنابراین چه مدیران کنونی و چه آتی باید بر مبنای این متغیرها سنجیده و شناسایی شوند تا بتوان مدیران ایده آل و مناسبی را برای سازمان ها انتخاب کرد.