به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی ظهر امروز در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش سمینارها و همایشها و تقلیل زمان برگزاری آنها اظهار داشت: از این رو ضروری است که شهرداری اصفهان نسبت به این تصمیم دولت توجه داشته باشد و آن را الگوی فعالیتهای خود قرار دهد.
وی در ادامه ساماندهی فضای درونی و بیرونی پارکینگهای شهر اصفهان را نیز ضروری دانست و افزود: پارکینگهای اصفهان اعم از دولتی و خصوصی نیاز به ساماندهی و زیباسازی دارند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: تامین نور کافی، رنگ آمیزی، دسترسی خارجی و برخورد مناسب مسئولان پارکینگ با شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی نصب سنسور بر روی پله برقیهای سطح شهر اصفهان را نیز ضروری عنوان کرد و گفت: به منظور جلوگیری از مصرف بالای برق و استهلاک تجهیزات پله برقی باید این امر مورد توجه قرار گیرد.
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