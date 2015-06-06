به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی ظهر امروز در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش سمینارها و همایش‌ها و تقلیل زمان برگزاری آنها اظهار داشت: از این رو ضروری است که شهرداری اصفهان نسبت به این تصمیم دولت توجه داشته باشد و آن را الگوی فعالیت‌های خود قرار دهد.

وی در ادامه ساماندهی فضای درونی و بیرونی پارکینگ‌های شهر اصفهان را نیز ضروری دانست و افزود: پارکینگ‌های اصفهان اعم از دولتی و خصوصی نیاز به ساماندهی و زیباسازی دارند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: تامین نور کافی، رنگ آمیزی، دسترسی خارجی و برخورد مناسب مسئولان پارکینگ با شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی نصب سنسور بر روی پله برقی‌های سطح شهر اصفهان را نیز ضروری عنوان کرد و گفت: به منظور جلوگیری از مصرف بالای برق و استهلاک تجهیزات پله برقی باید این امر مورد توجه قرار گیرد.