نيروي انتظامي ماهواره ها را با رعايت اخلاق و انصاف جمع آوري مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سردار مرتضي طلايي ، صبح امروز در حاشيه مراسم اعلام برنامه هاي هفته ناجا در پاسخ به سوالات خبرنگران در خصوص تخلفات و برخورد سليقه اي برخي از ماموران با مردم و تعامل پليس با شهروندان گفت: بدون توجه به پيشينه پليس و جامعه نمي توان به ريشه اين مسئله دست يافت ولي با توجه به جديت اين نيرو طي سال هاي اخير در جهت اعمال نظارت قوي و ارايه آموزش هاي لازم به مردم در چارچوب سياست هاي تعيين شده مي توان انتظار تعديل سريع تخلفات برخي ماموران انتظامي در مدت زمان كوتاهي را داشت.

وي با بيان اينكه حجم شكايات از كاركنان نيروي انتظامي به بازرسي نسبت به گذشته كاهش يافته است افزود: جرايم گذشته كاركنان پليس امروز به تخلفات كوچك تبديل شده است و در زمينه نحوه تعامل پليس با مردم نيز ناآرامي هاي اخير در كشور نشان مي دهد كه در تهران بعنوان مركز و مبدا آغاز اين نارامي ها مردم هيچ انگيزه اي براي برخورد و چالش با پليس نداشتند زيرا پليس تهران طي اين سال ها تلاش كرد تا تقابل را به صرف رسانده و تعامل با مردم را افزايش دهد.

فرمانده النتظامي تهران بزرگ همچنين در خصوص نحوه جمع آوري ماهواره ها وبرخورد پليس با اين مسئله گفت: دراين مورد نيروي انتظامي با هدف پيشگيري از بروز تنش هاي جانبي ضمن مراجعه به منازل شهروندان از خود افراد مي خواهد كه نسبت به جمع آوري و تحويل آن اقدام كنند.

وي رعايت اخلاق ، انصاف و عدالت را در جمع آوري ديش هاي ماهواره اي اصل دانست و اضافه كرد: همكاران نيروي انتظامي بايد با ارايه كارت شناسايي ، لباس و ماشين فرم به درب منازل مراجعه كنند و در هنگام ورود به منازل شهروندان در صورت مشاهده وجود آلات جرم و تخلفات ديگر حق برخورد را ندارند.

سردار طلايي همچنين در خصوص زمان و نحوه فعاليت نگهبانان محلات گفت:در فاز اول 200 نفر از نگهبانان محلات مجهز به باتوم ، چراغ قوه و با حمايت عوامل كلانتري فعاليت رسمي خودرا زير نظر بخش خصوصي با هدف مشاركت مردم در بحث امنيت و افزايش ضريب ايمني در هفته ناجا آغاز خواهد كرد ؛ هرچند هنوز رغبت و استقبال عمومي براي اين مسئله وجود ندارد.

وي همچنين با بيان اينكه در فازهاي بعدي اين طرح ، نگهبانان محلات علاوه بر حفاظت از محله هاي تهران در زمينه حفاظت از بانك ها يا ماموريت هاي ديگر قادر به فعاليت خواهند بود اظهار داشت: اين افراد با دريافت آموزش هاي لازم زير نظر موسسات خدمات انتظامي بخش خصوصي و بدون درجه و نشان رسمي نيروي انتظامي در محلات ، مجتمع هاي تجاري ، صنعتي و غيره فعاليت خواهند كرد و حقوق آنها را نيز خود اهالي محلات يا بخش هاي ديگر پرداخت خواهند كرد.

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در ادامه با اشاره به اجراي طرح پليس پارك با خصوصيات و ويژگي هاي نگهبانان محلات در تمامي پارك هاي سطح تهران اظهار داشت: در حال حاضر پاسگاههاو ماموران انتظامي به طور شبانه روزي در پارك هاي سرخه حصار ، لويزان و چيتگر مستقر هستند و بدنبال آن پارك هاي ساعي ، لاله و ملت نيز داراي پوشش انتظامي تمام وقت شده اند.

وي با تاكيد بر اينكه هيچ گونه ناامني در پاركهاي تهران به جزء وجود پاره اي از افراد ولگرد، مواد فروش يا مزاحمين نواميس مردم مشاهده نمي شود اضافه كرد: نيروي انتظامي با توافق شهرداري درصدد است تا از طريق شركت ها و موسسات خدمات انتظامي نيروهاي آموزش ديده با مهارت هاي لازم را براي حفظ امنيت پاركها با همكاري انتظامات پارك ها مستقر كند.

طلايي در پاسخ به سوالي مبني بر اقدامات نيروي انتظامي براي كاهش سرقت از بانكها گفت: پليس با همكاري اداره آگاهي و انتظامات بانك ها به زودي بانك الگو مجهز به تمامي امكانات و تجهيزات ايمني در برابر سارقين را در تهران تاسيس مي كند تا ديگر بانكها نيز از آن الگو برداري كنند.

وي تصريح كرد: يكي از اهداف افزايش گشت انتظامي تا 200واحد در نيروي انتظامي تهران بزرگ پيشگيري از جرايمي از قبيل سرقت بانك ها ، سرقت به عنف و كيف قاپي بوده است.

سردار طلايي درخصوص اقدامات نيروي انتظامي در جهت پاكسازي اطراف مدارس از وجود سود جويان و فروشندگان مواد مخدر گفت: متاسفانه بسياري از مسوولان ، مديران و خانواده ها اطلاعات لازم را درمورد مواد مخدر ندارند در حالي كه با توجه به ايجاد شرايط توليد قرص هاي اكستازي در داخل كشور مصرف اين ماده در بين جوانان در حال افزايش است لذا اقدامات پليسي بدون اطلاع رساني يا آموزش خانواده ها تاثير مثبت زيادي نخواهد داشت.