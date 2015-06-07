به گزارش خبرنگار مهر، بحث اصلی کتاب «عکاسی ماکرو و کلوزآپ»، پیرامون شیوه‌ها و روش‌های عکاسی ماکرو و کلوزآپ است. آنچه که این موضوعات را کمی بیشتر از سایر شاخه‌های عکاسی، متمایز و چه‌بسا جذاب‌تر کرده، تنوع و کثرت موضوعات قابل تصویربرداری در این نوع از عکاسی است.

موضوعات بسیار زیادی در اطراف ما برای عکاسی، به‌ویژه عکاسی ماکرو وجود دارد؛ از طبیعت بکر و بیکران گرفته تا فضای زندگی شهری و ماشینی که در آن گرفتار آمده‌ایم. شاید از این‌رو بوده که کاوه فرزانه برآن شده تا کتابی با عنوان «عکاسی ماکرو و کلوزآپ» را بنویسد و به آموزش این نوع عکاسی در قالب کتاب بپردازد.

نویسنده در پیش گفتار کتاب آورده: «ماکروگرافی و کلوزآپ(عکاسی از نمای نزدیک)، دو نوع عکاسی بسیار مهم و حساس است که لزوم دقت و توجه بیشتر به جزییات را نسبت به سایر رشته‌های عکاسی می‌طلبد. در این دو گونه عکاسی، می‌توان بافت، طرح، فرم، رنگ و جزییاتی را که در حالت عادی مورد توجه نیست یا با چشم غیرمسلح دیده نمیشود را نشان داد.

کتاب «عکاسی ماکرو و کلوزآپ» در هشت فصل تنظیم شده؛ فصل اول به تعاریف و نسبت بزرگ‌نمایی اختصاص دارد. «ثبت تصویر، دوربین‌های دیجیتال و انواع آن، انواع منظره‌یاب، اعداد دیافراگم، خصوصیات دوربین‌ها و تنظیمات مربوط به آنها، عمق فوکوس و...» از جمله مطالبی است که در دومین فصل کتاب به آنها اشاره شده است.

در فصل سوم کتاب به انواع لنزها، فاصله کانونی و اندازه سنسور، لنزهای کلوزآپ، لنزهای ماکرو، کنترل پرسپکتیو، ترکیب عکس‌ها به‌وسیله نرم‌افزار و... اشاره شده است. چهارمین فصل کتاب به انوع نگه‌دارنده‌های دوربین و لوازم جانبی ماکروگرافی، کیف دوربین، دمنده‌های هوا، جعبه تمیزکننده، زانوبند و... پرداخته است.

نور(روشنایی) عنوان پنجمین فصل از کتاب «عکاسی ماکرو و کلوزآپ» است. چراکه موفقیت هر تصویر به نور بستگی دارد که توسط سه پارامتر عمده، کمیت، کیفیت و رنگ تعیین می‌شود. در این بخش به نور طبیعی(نور روز)، منابع نور پیووسته، محدوده روشنایی، فلاش، استفاده از فلاش در ترکیب با نور روز و... پرداخته شده است.

«استودیوی ماکو» عنوان فصل ششم کتاب است که به موضوعاتی چون «تکیه‌گاه برای موضوع و سوژه، پایه‌های نگهداری نمونه، پس زمینه‌ها، سلامتی و ایمنی و روشنایی توجه میکند. در هفتمین فصل به مواردی چون «جریان کار و پردازش تصویرم به تنظیمات دوربین، ذخیره‌سزی و کلمات کلیدی، مدیریت رنگ و تولید» پرداخته شده است.

عنوان آخرین و هشتمین فصل از کتاب، «موضوع گالری» است که به مسایلی چون عکاسی از موضوعات باستان‌شناسی- موزه‌ای، عکاسی براساس زمان و تغییرات تدریجی، عکاسی از حشرات و جانوران کوچک، کفشدوزک‌ها، سنجاقک‌ها و... توجه می‌کند.

کتاب «عکاسی ماکرو و کلوزآپ»، نوشته کاوه فرزانه را انتشارات برازنده به قیمت 65 هزار تومان منتشر کرده است.