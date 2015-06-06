«فضای جنگ» جهان را در بر گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رهبر کاتولیک های جهان امروز شنبه وارد سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین شد و مورد استقبال مقامات این کشور و کاتولیک ها قرار گرفت.

«پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان برای دیدار یک روزه و در میان استقبال مسیحیان کاتولیک امروز وارد سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین شد و در استودیوم کوزوو سخنرانی کرد.

پاپ خطاب به شرکت کنندگان گفت: جنگ دیگر بس است. جنگ به معنی زندگی زنان، کودکان و سالخوردگان در اردوگاه های آوارگان است. جنگ یعنی آوارگی اجباری و ویرانی خانه ها، خیابان ها و کارخانجات است. جنگ نمادی از زندگی هایی است که از بین می روند و نابود می شوند.

او در ادامه به جنگ یوگوسلاوی در سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ که در آن ۱۰۰ هزار نفر کشته و ۲ میلیون آواره شدند اشاره کرد و گفت: شما به خوبی مفهوم جنگ را می دانید و آن را تجربه کرده اید.

پاپ هشدار داد: جهان امروز با نوعی جنگ جهانی سوم آن هم در عصر ارتباطات جهانی مواجه شده است و همگان فضای جنگ را می بینند.

او همچنین گفت: علیرغم اینکه در این شهر اقوام مختلف با فرهنگ، دین و نژاد مختلفی زندگی می کنند، امروز این شهر به نماد ی از همزیستی مسالمت آمیز میان مذاهب و فرهنگ ها مبدل شده است.

وی ادامه داد: اما اکنون در مسیر صلح طلبی و تلاش برای آشتی جویی قرار داریم. هدف من از این سفر، صحبت پیرامون صلح است.

گفتنی است، این سفر بیست سال پس امضای موافقتنامه دیتون که به جنگ بوسنی پایان داد انجام می شود.