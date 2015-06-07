حمید صفایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: آسفالت کوچه‌ها و معابر از خواسته‌های به حق و همیشگی مردم این شهر بوده اما بنا به اولویت این شهرداری برای انجام زیرساخت‌های انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات، قبل از شروع آسفالت، این امر با تاخیر همراه شده است.

وی ادامه داد: هم اینک زیرساخت انشعابات مذکور انجام شده و بدون نیاز به اتلاف هزینه و وقت بابت دوباره‌کاری‌ها، عملیات آسفالت کوچه ها و معابر مذکور آغاز شده است.

آسفالت ۲۵ کوچه و احداث چهار پارک محله ای

شهردار وحدتیه با بیان اینکه، عملیات عمران و آبادی در این شهر، سرعت خواهد گرفت، اذعان داشت: ۲۵ کوچه و معبر آسفالت خواهند شد ضمن اینکه فاز یک پارک محله ای قدمگاه امام رضا (ع) شهر وحدتیه که کار طراحی آن، به اتمام رسیده تا یک‌ماه آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد.

صفایی از آغاز احداث چهار پارک محله‌ای در چهار نقطه شهر وحدتیه ظرف کمتر از یک‌ماه آینده خبر داد و افزود: این پارک ها در نقاط پرتراکم جمعیتی شهر ساخته خواهند شد که تا کنون دو نقطه آن مشخص و قطعی شده است.

وی گفت: برای احداث پارک بهاران در ورودی شهر وحدتیه نیز، تملک ۱۵هزار متر مربع زمین در هفته جاری صورت خواهد گرفت و به زودی وارد فاز طراحی این پارک خواهیم شد.