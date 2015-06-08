وحید ریحانی در گفتگو با مهر با اشاره به فعالیت برخی باشگاه های غیرمجاز بدنسازی و پرورش اندام در کرج، اظهار کرد: هیئت بدنسازی و پرورش اندام البرز در این خصوص برنامه ریزی های خوبی دارد مسئولان باشگاه باید به دنبال اخذ مجوز باشند در غیر این صورت باشگاه های غیرمجاز پلمب خواهند شد. برای جذب جوانان به باشگاه ها باید برنامه ریزی های مدونی در دستور کار قرار گیرد غفلت در این موارد باعث جذب جوانان در سفره خانه ها و قلیان سراها می شود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر پرورش اندام استان البرز در حال پیشرفت و سرو سامان گرفتن است و در مدت ۴ سال روند بسیار رو به رشدی به وجود آمده که با قهرمانی پی در پی ورزشکاران استان در مسابقات کشوری همراه شده است.

مسئول کمیته انضباطی هیئت پرورش اندام البرز در ادامه با اشاره به اختلاف سلیقه ورزشکاران پرورش اندام در البرز، گفت: در گذشته این اختلافات بیشتر بود ولی در حال حاضر اختلافات به حداقل رسیده است. رییس هیئت بدنسازی استان با جمع کردن قهرمانان و ورزشکاران به دور هم آتش اختلافات را خاموش کرده است.

ریحانی در پاسخ به این پرسش که دلیل رضایت رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور از البرز چیست، گفت: تلاش ورزشکاران استان قابل ستایش است در حال حاضر البرز در رشته پرورش اندام در رتبه بندی دوم کشور قرار دارد و همچنین در بخش قویترین مردان رتبه اول را دارد این افتخارات باعث شده است که رییس فدراسیون کشور از وضعیت این ورزش در البرز راضی باشد.

رشته بدنسازی پایه و اساس همه رشته های ورزشی است

مسئول کمیته انضباطی هیئت پرورش اندام البرز در رابطه با بحث مکمل های ورزشی که توسط ورزشکاران مصرف می شود، بیان کرد: مکمل های ورزشی چند نوع هستند یک دسته تاییدیه وزارت بهداشت را دارد ولی نوع دیگر آن که به صورت قاچاق وارد می شود بسیار مضرر است به کلیه و کبد آسیب شدیدی می رسانند گرایش ورزشکاران به استفاده از این مکمل ها باعث نگرانی شده است.

این قهرمان البرزی در پاسخ به این پرسش که این روزها بحث دوپینگ هم داغ است؛ چرا ورزشکاران به سراغ مواد نیروزا می روند، گفت: متاسفانه دوپینگ در رشته پرورش اندام و در رشته های دیگر تبدیل به آفتی بزرگ شده است و هر از چند گاهی نام ورزشکارانی اعلام می شود که دوپینگ کرده اند در این زمینه باید سطح آگاهی ورزشکاران بالا ببرود. باید در کنار نکات فنی مضرات دوپینگ نیز به ورزشکاران منتقل شود.

ریحانی با اشاره به اینکه رشته ورزشی بدنسازی ارتباط نزدیکی با دیگر رشته های ورزشی دارد، گفت: پایه و اساس همه رشته های ورزشی بدنسازی است. ورزشکاران در هر رشته ورزشی باید دوره های بدنسازی را آموزش ببینند بسیاری از ورزشکاران بدنساز جذب رشته های کشتی و وزنه برداری می شوند در نهایت می توانیم بگوییم بدنسازی و پرورش اندام مقدمه یک ورزش حرفه ای است.

ریحانی مسئول کمیته انضباطی هیئت پرورش اندام استان البرز در پایان گفت: جوانانی که قصد دارند در این رشته ورزشی فعالیت کنند در ابتدا نگاه قهرمانی نداشته باشند چرا که این ورزش باعث شادابی و نشاط در جامعه می شود.