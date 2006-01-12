تهديدهاي مقامات آلماني عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر،" گرنورت ارلر " در گفتگو با روزنامه پاسائور نوين پرسه گفت :" ايران در حال حاضر نبايد اقدام به از سرگيري فعاليتهاي به حالت تعليق در آورده خود مي كرد."

وي در ادامه تصريح كرد : "اروپا همواره سعي دارد راه حل ديپلماتيك را براي حل موضوع هسته اي ايران پيدا كند. "

" گرنوت ارلر" روز گذشته در گفتگو با راديو دولتي اين كشور شركت كرده بود، اعلام كرد : " تا زماني كه ايران تضمين ندهد كه هيچ فعاليتي مرتبط با غني سازي اورانيوم انجام نخواهد داد، امكان ادامه مذاكرات اتمي با اين كشور وجود نخواهد داشت."

اظهارات وي پيش از ديداري كه قرار است ميان وزيران خارجه انگليس، فرانسه، آلمان و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا برگزار شود، صورت گرفت.

منابع خبري دراين زمينه اعلام داشتند درنشست امروز سه كشور اروپايي با " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره اقدام ايران به ازسرگيري تحقيقات هسته اي بحث و بررسي صورت خواهد گرفت.

ارلر در خصوص نتايج احتمالي مذاكرات مقامات اروپايي در برلين تاكيد نمود : من نمي دانم كه وزراي امور خارجه سه كشور اروپايي چه تصميمي را اتخاذ خواهند كرد، اما بر اين باورم كه نمي توان بدون تضمين هاي ايران مبني بر اينكه هيچ گونه فعاليت غني سازي ملموسي نخواهد داشت، به گفتگوها ادامه داد.



اين در حالي است كه معاون وزارت خارجه آلمان روز گذشته ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت را عاملي براي بي ثبات شدن خاورميانه قلمداد كرده بود.

آمريكا و غرب كه سياست هاي خصمانه اي را درقبال فعاليت هاي هسته اي ايران دنبال مي كنند، تهديد كردند كه پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع خواهند داد.

اين در حالي است كه حتي " كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل نيز نگراني شديد خود را از فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ايران ابراز داشته است .