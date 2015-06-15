به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها با نزدیک شدن به ضرب الاجل ۳۰ ژوئن که زمان تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته ای دائم بین ایران و گروه ۱+۵ شاهد در جریان بودن مذاکرات جدی بین طرف ها هستیم. با نزدیک شدن به پایان این ضرب الاجل مذاکرات از حساسیت بیشتری برخوردار شده و برخی از اختلافات و شکاف ها بین طرفین نمود بیشتری پیدا کرده است موضوعاتی از قبیل بازدید از مراکز نظامی ایران که تهران با آن مخالفت کرده است.

در همین راستا گفتگویی با «پیتر اشتبانک» کاردار جمهوری چک در تهران داشته ایم که مشروح آن به شرح زیر است.

سطح روابط ایران و جمهوری چک را چگونه می بینید؟

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک بطور تاریخی خوب بوده است البته می تواند بهتر هم باشد و به همین دلیل باید برای توسعه بیشتر روابط تلاش کنیم.

زمینه های مشترک همگرایی و زمینه های مشترکی که می توان بر اساس آنها روابط دو کشور را بیشتر توسعه داد چه هستند؟

بطور تاریخی ما روابط خوبی در زمینه های اقتصادی داشته ایم بنابراین ما باید این سنت تاریخی را پیگیری کنیم. همچنین یکی دیگر از زمینه های همکاری ما می تواند زمینه های فرهنگی باشد که تا به حال از این عرصه غفلت شده است.

با در نظر داشتن شکاف ها و اختلافات موجود بین ایران و گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته ای شما آینده مذاکرات را چگونه می بینید؟ آیا احتمال دستیابی به یک توافق هسته ای وجود دارد یا خیر؟

همیشه امکان دستیابی به توافق وجود دارد. دو طرف مذاکره لازم است که مجموعه راهکارهایی را برای دستیابی به توافق پیدا کند. دستیابی به این راهکارها امکانپذیر است و دستیابی به توافق هسته ای برای دو طرف مذاکرات بسیار خوب و سودمند خواهد بود.

تاثیر چنین توافق احتمالی در روابط ایران و چک چه خواهد بود؟

دستیابی به توافق فضای بین المللی را برای ایران مثبت خواهد کرد و توسعه روابط با ایران را برای ما آسانتر از گذشته خواهد کرد. همچنین توافق هسته ای بین ایران و ۶ قدرت جهانی تاثیر مثبت در فضای بین المللی خواهد داشت.

امروز شاهد اولین کنفرانس گفتگوهای صلح یمن در ژنو خواهیم بود. آیا این مذاکرات می توانند منجر به حل بحران در این کشور شود؟

باید به گفتگو فرصت داد و به اعتقاد من شرکت فعالانه در مذاکرات می تواند نتایج مثبتی داشته باشد. همچنین تعهد تمامی طرف های بحران یمن به مردم این کشور بسیار ضروری است.

«اسماعیل ولد شیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن اخیرا درباره نقض حقوق بشر توسط نیروهای ائتلاف سعودی در این کرده است. آیا می توان با در نظر داشتن این حقیقت که عربستان حامیان قوی مثل امریکا در سازمان ملل دارد، شاهد یک گزارش حقوق بشری علیه عربستان در سازمان ملل بود؟

من فکر می کنم تصمیم گیری درباره این مسئله بستگی به سازمان ملل دارد هر چند من فکر نمی کنم که در سازمان ملل مهم باشد که گزارش علیه چه کشوری تهیه می شود. تا به حال برای کشورهای زیادی تهیه شده است.

گفتگو: پیمان یزدانی