مجله مهر - زهرا شاهرضایی: جمعیت فراوان چین و تعداد کم دانشگاه‌ها به یکی از مسائل چالش‌برانگیز پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شده است. یکی از مهمترینِ این چالش‌ها تقلب‌های مستمر دانش‌آموزان در ایام امتحانات دشوار و حساس است.

به همین خاطر مقامات چینی روش جدیدی برای رصد دانش‌آموزان به کار گرفته‌اند. این مسئولان برای جلوگیری از تقلب جمعیت میلیونی مدارس خود، دست به دامن هواپیماهای بدون سرنشین یا همان پهبادها شده‌اند. این پهباد که به نام «gaokao» معروف شده است، این قابلیت را دارد که آرام و بدون سروصدا بالای سر ۹ میلیون نوجوان دانش‌آموز پرواز کرده و مراقب آن‌ها باشد. این پهباد برای نظارت بهتر بر افراد و سالن امتحان می‌تواند تا ۳۶۰ درجه بچرخد. همچنین با تشخیص امواج رادیویی، می‌تواند مچ آن‌هایی که قصد تقلب با موبایل دارند را هم بگیرد. این پهبادها می‌توانند تا نیم ساعت در هوا معلق مانده و تا ۵۰۰ متر هم از سطح زمین ارتفاع بگیرند.

در گذشته پیش از به کار گرفتن این پهبادها، تقلب در بین دانش‌آموزان بسیار رایج بود تا جایی که آن‌ها با یک قلم نوری از سوالات عکس می‌گرفتند و به هم‌دست خود بیرون از سالن امتحان می‌فرستادند و جواب را هم از طریق هدفون‌های مخفی دریافت می‌کردند.

دانش‌آموزان این مدارس در موقع آزمون با کمبود فضا هم روبه‌رو هستند؛ در نتیجه مجبورند نزدیک به هم نشسته و همه این‌ها انگیزه‌های کافی برای تقلب این نوجوانان است.

احتمال قبولی در این امتحانات به قدری اندک است که در یکی از مدرسه‌های این کشور، دانش‌آموزان شکست خورده اقدام به خودکشی و پرت کردن خود از ارتفاع کرده‌اند! با این وجود به نظر می رسد مسئولان مدرسه در کنار این پهبادها مجبور هستند موانع ضدخودکشی هم نصب کنند!

با توجه به این اتفاقات ناخوشایند، سال پیش وزارت آموزش و پرورش چین اعلام کرده در حال برنامه‌ریزی برای تغییر ساختار پذیرش دانشگاه است تا بلکه کمی از فشارهای وارده بر دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها کاسته شود.